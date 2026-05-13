Cronaca

Crociera in quarantena a Bordeaux, 1.700 persone bloccate dopo un misterioso focolaio

L’isolamento forzato nel porto francese fa scattare l’allarme Hantavirus.

di Marzio Amoroso - 13 Maggio 2026

La nave da crociera arrivata a Bordeaux si è trasformata in poche ore in un caso sanitario internazionale. Oltre 1.700 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono state bloccate a bordo dopo la morte di un uomo di 90 anni e l’emergere di decine di casi di malesseri gastrointestinali. Le autorità francesi hanno imposto la quarantena immediata, chiudendo le passerelle e impedendo qualsiasi sbarco fino alla conclusione degli accertamenti.

Cinquanta persone con sintomi gastrointestinali

Il dato più preoccupante riguarda i circa cinquanta passeggeri che hanno sviluppato vomito, diarrea e debolezza improvvisa. I sintomi sono comparsi in modo ravvicinato, con un picco registrato mentre la nave si trovava ancora a Brest. A bordo sono state attivate le procedure di contenimento, isolamento dei sintomatici, sanificazione degli ambienti comuni e monitoraggio costante delle condizioni cliniche dei passeggeri più fragili.

Le ipotesi al vaglio degli esperti

La prima pista analizzata è quella del Hantavirus, responsabile ultimamente di focolai sulle navi da crociera per la sua sospetta elevata contagiosità. I test preliminari non hanno però confermato la presenza del virus, spingendo gli specialisti a considerare anche la possibilità di una contaminazione alimentare. Campioni biologici e alimentari sono stati inviati ai laboratori di Bordeaux per analisi più approfondite, mentre a bordo proseguono i controlli incrociati per ricostruire la sequenza dei primi casi.

Un itinerario complesso da ricostruire

La nave aveva toccato diverse tappe europee prima di arrivare in Francia, Shetland, Belfast, Liverpool e Brest. Un percorso che ora obbliga le autorità a verificare eventuali contatti a terra e a valutare se il focolaio sia rimasto confinato a bordo o se possa aver avuto ripercussioni esterne. Al momento non risultano segnalazioni di cluster collegati nei porti visitati, ma la ricostruzione completa richiederà ancora tempo.

Nessun collegamento con altri recenti allarmi sanitari

Le autorità francesi hanno escluso qualsiasi legame con altri episodi sanitari registrati in Europa negli ultimi giorni. Il quadro clinico osservato a bordo della nave di Bordeaux appare circoscritto a un evento gastrointestinale, la cui origine resta però da chiarire. Fino all’arrivo dei risultati definitivi, la nave rimarrà ferma in porto, con oltre 1.700 persone in attesa di capire quando potranno finalmente scendere a terra.