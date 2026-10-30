Cultura & Spettacolo

Mediaset punta su Ilary Blasi per il ritorno del celebre quiz

Ok il prezzo è giusto!

di Angelina De Santis - 30 Ottobre 2026

Dai reclusi della Casa del Grande Fratello ai frigoriferi di cui indovinare il prezzo, il passo potrebbe essere più breve del previsto. Ilary Blasi sarebbe infatti in pole position per riportare su Canale 5 Ok, il prezzo è giusto!, uno dei programmi più amati della televisione italiana. A lanciare l’indiscrezione è Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui Mediaset starebbe preparando il grande ritorno dello storico gioco, con la conduttrice pronta a raccogliere un’eredità decisamente ingombrante: quella di Iva Zanicchi. L’operazione avrebbe già una collocazione, il preserale delle festività natalizie. Dopo aver riportato al successo La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, il Biscione sembrerebbe intenzionato a rispolverare un altro titolo capace di risvegliare la memoria televisiva di intere generazioni. Del resto, tra carrelli della spesa, elettrodomestici e concorrenti alle prese con prezzi improbabili, il programma possiede ancora tutti gli ingredienti per divertire.

E Ilary? La sua spontaneità, le battute fulminanti e quella capacità di prendere in giro anche se stessa potrebbero dare al format un carattere diverso. Meno solennità, più imprevedibilità, magari qualche risposta destinata a diventare virale. C’è anche un retroscena: sempre secondo Dagospia, la Rai avrebbe pensato di recuperare il programma con Flavio Insinna, prima che il progetto prendesse la strada di Mediaset. Iva Zanicchi aveva trasformato il gioco in un rito. Adesso potrebbe arrivare una romana dalla battuta pronta a rimettere tutto in movimento. E il prezzo, almeno quello televisivo, potrebbe essere davvero giusto.

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