Attualità

L’incontro tra Papa Leone e Bob Dylan in Vaticano

La stretta di mano, lo scambio dei doni: il Pontefice ha regalato un rosario all'artista che ha ricambiato con una copia della sua autobiografia

di Giovanni Vasso - 4 Novembre 2026

Oggi in Vaticano Papa Leone XIV ha incontrato Bob Dylan. Un incontro che fa da preludio al concerto esibizione. Che domani il cantautore americano terrà al Palazzo dello Sport per il suo passaggio autunnale a Roma del Rough and Rowdy Ways Tour. Un’udienza breve, raccontano le fonti vaticane. Seguita da uno scambio di doni. Il Pontefice ha donato all’artista un rosario, lui ha ricambiato con una copia del libro Chronicles – Volume 1, la sua autobiografia pubblicata negli Usa e in altri Paesi del mondo.

L’incontro in Vaticano tra Papa Leone e Bob Dylan

In un certo senso, è un (gran bel) pezzo di America quello che s’è ritrovato oggi pomeriggio in Vaticano. Papa Leone e Bob Dylan, due facce di un Paese che, mai come in questi anni, si ritrova diviso, litigioso e sempre più ingombrante. Chissà se è proprio un caso il fatto che si tratti di un appuntamento che arriva proprio nel giorno in cui Trump incappa nella sua più solenne sconfitta elettorale da quando è entrato in politica.

L’annuncio di Spadaro

All’incontro tra Papa Leone e Bob Dylan c’era anche padre Antonio Spadaro, direttore di La Civiltà Cattolica e sottosegretario del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione. Che sui social ha pubblicato un’immagine dell’incontro e ha scritto. “Oggi ho accompagnato Bob Dylan da Papa Leone insieme ad Andrea Monda. Non senza l’emozione di vivere un incontro che ha il sapore della storia e la sensazione che, ad ogni passo nel Palazzo apostolico, sarebbe potuta accadere qualunque cosa. Con noi Carlo Feltrinelli, e Susan Pullman. Il 31 luglio Leone aveva incontrato Patti Smith”.