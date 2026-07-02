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Mastella choc: “Sono malato, pregate per me”

Il sindaco di Benevento in lacrime durante la celebrazione dedicata alla Madonna delle Grazie

di Maria Graziosi - 2 Luglio 2026

Clemente Mastella è malato. Il sindaco di Benevento lo ha reso noto alla cittadinanza durante la celebrazione religiosa dedicata alla Madonna delle Grazie. La notizia è rimbalzata in poco tempo su tutti i social. L’ex ministro alla Giustizia, una vita in politica, s’è affidato proprio alla Madonna: “A tutti chiedo di pregare per me, anch’io sono malato”, ha detto il primo cittadino durante la messa, gelando letteralmente tutta la città.

Mastella: “Sono malato, pregate per me”

Le parole del sindaco di Benevento sono state accolte con costernazione dai fedeli e dalla cittadinanza che assisteva alle celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Dopo aver dichiarato di essere malato e dopo aver chiesto di essere ricordato nella preghiera, Mastella è stato applaudito per un intero minuto. Sui social, il sindaco ha ribadito la devozione alla Madonna affermando di essersi affidato a Lei pure nell’iniziare il suo mandato da sindaco. “Consacrai dieci anni fa alla Vergine delle Grazie il mio mandato sindacale. Nell’ultimo miglio di questo mio percorso alla guida della Città la ringrazio. La connessione sentimentale che lega il popolo beneventano e sannita non smette mai di smuovere le corde più intime del mio animo”.

Una vita in politica

Clemente Mastella è uno dei punti di riferimento della politica italiana, anche in chiave pop. Democristiano sempre, ha frequentato a lungo le stanze dei bottoni. Fu ministro alla Giustizia con il governo Prodi, poi tornò al centrodestra da dove era partita, a livello nazionale, la corsa. Il suo cursus honorum è lungo. Tra parlamento, Europarlamento ed esecutivo. Dopo un mandato a Strasburgo, aveva scelto di candidarsi sindaco nella sua città, Benevento. Dove è stato eletto per due volte. Ora Mastella è malato e proprio ai cittadini ha rivelato il suo stato di salute.