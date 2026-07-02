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Quattro sold out al Porto Antico, Bresh abbraccia la sua Genova

Ha entusiasmato il pubblico con un viaggio nelle hit della sua carriera

di Askanews -

Genova, 2 lug. (askanews) – Dopo il successo delle 3 date in Europa, a Parigi, Londra e Barcellona, Bresh è tornato a Genova, nella sua città, con Mare Nostrum: 4 appuntamenti sold out al Porto Antico per la rassegna Altraonda Festival, che riportano l’artista a esibirsi a casa, davanti al suo pubblico.

Il viaggio live dell’album “Mediterraneo” (certificato Doppio Platino) è iniziato l’anno scorso con il primo tour nei palasport di Bresh, con l’imponente scenografia di un relitto, sospeso tra sogno e memoria, appoggiato sul palco come un frammento di un tempo che non esiste più.

L’arrivo a Genova, ora, è come un vero e proprio ritorno a casa, il momento di far approdare la nave al porto più sicuro, quello delle sue origini, musicali e artistiche, in attesa di ripartire verso un nuovo e futuro viaggio.

Ieri sera, mercoledì 1° luglio, il primo dei 4 appuntamenti a Genova: oltre due ore di concerto, in cui Bresh ha entusiasmato il suo pubblico, ripercorrendo tutte le più importanti tappe del viaggio della sua carriera. A sorpresa sul palco è salito anche l’amico e collega Sayf, con cui Bresh ha cantato “Parlar d’amore”.

Ad accompagnare Bresh in questi live, ci sono: Dibla (Luca Di Blasi) alla chitarra, Shune (Luca Ghiazzi) al basso, Michele Bargigia alla tastiera, David Pechioli alle percussioni, Andrea Polidori alla batteria, ai fiati Giulio Tullio, Francesco Montisano e Matteo Pontegavelli, e i cori di Cristiana Cattaneo, Claudia Ginga e Roberto Tiranti. Ieri sera era presente anche Rocco Biazzi alla chitarra.

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