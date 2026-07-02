Attualità

Palio Siena rinviato: bandiera verde per la pioggia

La carriera verrà recuperata domani, venerdì 3 luglio, mantenendo invariato l'ordine di ingresso tra i canapi stabilito dal sorteggio

di Dave Hill Cirio - 2 Luglio 2026

Palio di Siena del 2 luglio rinviato per pioggia: la decisione del Comune.

Il Palio di Siena del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano, ufficialmente rinviato

Bandiera verde a causa del maltempo. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale dopo che un improvviso e intenso acquazzone ha colpito la città, rendendo impraticabile la pista in tufo allestita in Piazza del Campo. Dalle finestre di Palazzo Pubblico è stata esposta la tradizionale bandiera trifora verde, il segnale storico che comunica a contradaioli e turisti l’annullamento della carriera per motivi di sicurezza.

Pista impraticabile e tutela dei cavalli

Il rinvio si è reso necessario per garantire l’incolumità dei cavalli e dei fantini. Il fango generato dalla pioggia ha compromesso la stabilità del terreno, aumentando esponenzialmente il rischio di scivolate e infortuni lungo le tre curve di San Martino e del Casato. Secondo il regolamento del Palio, in caso di maltempo la corsa non viene semplicemente posticipata di qualche ora. Viene rimandata al giorno successivo nella sua interezza.

La macchina organizzativa del Comune e gli operai addetti alla manutenzione della pista sono già al lavoro per ripristinare e asciugare lo strato di tufo, sperando in un miglioramento delle condizioni meteo per la giornata di domani.

Il nuovo programma per venerdì 3 luglio

La carriera, da recuperare domani, venerdì 3 luglio, mantenendo invariato l’ordine di ingresso tra i canapi stabilito dal sorteggio. Il corteo storico e le cerimonie tradizionali che precedono la corsa sul tufo, replicati secondo gli orari standard previsti per la giornata del Palio. Le dieci contrade iscritte alla vigilia, sempre pronte a darsi battaglia. Tutti attendono dai Deputati della Festa e il Mossiere arriverà il via ufficiale alla competizione rimandata.