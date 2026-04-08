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Mattarella ringrazia la Polizia: “Sicurezza ed efficienza”

Il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale una delegazione per il 174esimo anniversario dalla costituzione

di Giovanni Vasso - 8 Aprile 2026

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza della Polizia di Stato. ricorre oggi il 174esimo anniversario dalla costituzione del corpo. Il Presidente nel ricevere i poliziotti li ha ringraziati per il delicato compito che svolgono ogni giorno. Garantendo, insieme alla sicurezza del territorio, un presidio di democrazia e di diritti in ogni angolo del Paese. Fisico, certo. Ma persino digitale. Una frontiera, questa, sempre più vivida e meno virtuale nella vita quotidiana dei cittadini.

Mattarella ringrazia la Polizia

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto ringraziare gli agenti di Polizia e le forze dell’ordine. “Voglio ribadire la riconoscenza e la fiducia della Repubblica e la mia personale nei confronti della Polizia di Stato. Riconoscenza e fiducia che avvertono i nostri cittadini, che si sentono confortati, sorretti dalla garanzia che la Polizia di Stato offre per la loro serenità sicurezza e nella vita quotidiana”. E poi è entrato nello specifico parlando di alcune delle attività affidate alle forze dell’ordine e, in particolare, agli agenti della Polizia di Stato.

“Efficaci su terrorismo e cybersicurezza”

Si tratta di due frontiere caldissime. Mai attuali come oggi. Terrorismo e cybersicurezza. Che, fin troppo spesso, si intrecciano tra loro: “La Polizia è impegnata su numerosi fronti. Uno di questi è quello della prevenzione e contrasto al terrorismo sia di natura internazionale che di natura interna. Così come, nel fronte ampio delle degli aspetti da affrontare, da regolare, da tenere da tenere in attenzione, vi è quello dei rapporti che riguardano la cybersicurezza, la sicurezza informatica”. Mattarella ha aggiunto: “Sono tutte cose che hanno una particolare incidenza nella vita quotidiana, crescente, e chiamano polizia di Stato ad una attenzione e svolgimento particolare per far fronte a questi a questi aspetti e questo viene fatto con grande serietà, regolarità e continuo aggiornamento ed efficacia”.