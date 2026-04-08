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Mattarella ringrazia la Polizia: “Sicurezza ed efficienza”

Il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale una delegazione per il 174esimo anniversario dalla costituzione

di Giovanni Vasso -

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza della Polizia di Stato. ricorre oggi il 174esimo anniversario dalla costituzione del corpo. Il Presidente nel ricevere i poliziotti li ha ringraziati per il delicato compito che svolgono ogni giorno. Garantendo, insieme alla sicurezza del territorio, un presidio di democrazia e di diritti in ogni angolo del Paese. Fisico, certo. Ma persino digitale. Una frontiera, questa, sempre più vivida e meno virtuale nella vita quotidiana dei cittadini.

Mattarella ringrazia la Polizia

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto ringraziare gli agenti di Polizia e le forze dell’ordine. “Voglio ribadire la riconoscenza e la fiducia della Repubblica e la mia personale nei confronti della Polizia di Stato. Riconoscenza e fiducia che avvertono i nostri cittadini, che si sentono confortati, sorretti dalla garanzia che la Polizia di Stato offre per la loro serenità sicurezza e nella vita quotidiana”. E poi è entrato nello specifico parlando di alcune delle attività affidate alle forze dell’ordine e, in particolare, agli agenti della Polizia di Stato.

“Efficaci su terrorismo e cybersicurezza”

Si tratta di due frontiere caldissime. Mai attuali come oggi. Terrorismo e cybersicurezza. Che, fin troppo spesso, si intrecciano tra loro: “La Polizia è impegnata su numerosi fronti. Uno di questi è quello della prevenzione e contrasto al terrorismo sia di natura internazionale che di natura interna. Così come, nel fronte ampio delle degli aspetti da affrontare, da regolare, da tenere da tenere in attenzione, vi è quello dei rapporti che riguardano la cybersicurezza, la sicurezza informatica”. Mattarella ha aggiunto: “Sono tutte cose che hanno una particolare incidenza nella vita quotidiana, crescente, e chiamano polizia di Stato ad una attenzione e svolgimento particolare per far fronte a questi a questi aspetti e questo viene fatto con grande serietà, regolarità e continuo aggiornamento ed efficacia”.

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