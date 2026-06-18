Cronaca

Maturità, le tracce della prima prova: torna Pavese, debuttano Brancati e Saragat

Gli auguri della premier Meloni: "Fatevi valere"

di Dave Hill Cirio - 18 Giugno 2026

Ci siamo, l’attesa è finita: le tracce della Maturità 2026. La “chiave ministero” — la password necessaria per decifrare i plichi telematici protetti — rilasciata esattamente alle 8:30.

Gli auguri di Meloni

In questi minuti, i presidenti di commissione e i referenti informatici di tutta Italia inseriscono il codice per sbloccare i file, avviare le stampanti e distribuire i fogli con le sette tracce ufficiali della Maturità agli oltre 500mila studenti.

Da quel momento, ufficialmente il via alle 6 ore a disposizione per la stesura.

“Cari maturandi, in bocca al lupo – così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio-. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l’avreste fatta e poi ce l’avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all’esame di maturità, dimostrate chi siete”.

“Questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione – aggiunge la presidente del Consiglio – , si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema, in bocca al lupo”.

Le tracce

Tra le tracce, per l’analisi del testo, ritorna Cesare Pavese con la poesia “Passerò per piazza di Spagna”. Scelto anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi “Alzarsi all’alba”.

Vitaliano Brancati: scelto un brano tratto da I piaceri. Tra le tracce anche un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano. Perchè l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere.

Tra le tracce anche un testo di Piero Bianucci: Te lo dico con parole tue: la scienza di scrivere per farsi capire.

Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat è una delle tracce di testo argomentativo dell’esame di Maturità. Per il quinto presidente al Quirinale un debutto sui banchi della Maturità.

Uno dei due temi di attualità della prima prova ruota attorno al concetto di “incanto”. La fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, “Funziona a meraviglia”, apparso sulla rivista Internazionale nel gennaio 2026.



(in aggiornamento)