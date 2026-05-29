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Max Allegri nuovo allenatore del Napoli: vicinissima l’intesa

Subentra a Conte come ai tempi della Juve. Un'intesa nel ricordo di Giovanni Galeone

di Giovanni Vasso - 29 Maggio 2026

Sarà Max Allegri il nuovo allenatore del Napoli. L’accordo è dato ormai per certo. Il tecnico livornese firmerà un biennale e guadagnerà cinque milioni di euro a stagione. Per la seconda volta, dopo quello che accadde ai tempi della Juventus, Allegri subentrerà alla guida di una squadra di Antonio Conte. La prima volta, appunto alla Continassa, andò benissimo e i bianconeri proseguirono un filotto storico che li portò ad alzare (altri) cinque scudetti e a raggiungere per due volte la finale di Champions League.

Allegri al Napoli

Dopo tanti corteggiamenti, dopo anni passati a sfiorarsi, dopo tante sliding doors finalmente si può unire il matrimonio tra il Napoli e Massimiliano Allegri. Aurelio de Laurentiis ha sempre stimato, e molto, il tecnico in uscita dal Milan. Che, a ben vedere, coi rossoneri ha fatto bene. Ha guidato una squadra con una rosa povera di campioni a combattere contro l’Inter per lo scudetto, togliendosi pure belle soddisfazioni nei derby. Il problema, però, è stato il crollo finale che ha portato il Diavolo fuori dalla Champions e la società ad azzerare tutto.

Nel nome di Giovanni Galeone

Per Massimiliano Allegri, Napoli non è una scelta banale. Perché, da calciatore, in azzurro c’era già passato. Non fu un’annata memorabile, anzi fu terribile. Allegri raggiunse la squadra allenata da Giovanni Galeone che, però, incapperà in una stagione stortissima. Giocherà solo sette partite, Max. Senza gol. Il Napoli, da lì, inizierà la china discendente che lo porterà poi al fallimento e quindi alla rinascita targata Adl. Ma, quella, fu una tappa decisiva del suo rapporto con Galeone. Più che un allenatore, un maestro per Allegri. Perciò la scelta di Napoli, e la voglia di riscattare quell’anno maledetto, non è per nulla banale.