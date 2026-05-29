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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 29 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Diciannovesima Tappa del Giro d’Italia

29 maggio da Feltre ad Alleghe 151 km

Alleghe è un gioiello delle Dolomiti bellunesi, adagiato sulle rive del suo lago omonimo, nato da una frana nel XV secolo. Circondata da cime maestose come il Civetta, la città vive di turismo, sport e tradizione montana. D’inverno è meta sciistica, d’estate regala panorami di boschi e riflessi d’acqua cristallina. Le case in legno e pietra, i sentieri e le malghe raccontano la vita autentica delle Dolomiti. Alleghe è silenzio, luce e natura, un luogo dove il tempo scorre lento tra il profumo del legno e il suono delle campane alpine. Una tappa del Giro d’Italia tra i panorami alpini più belli del Paese.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Canederli allo speck con burro fuso e salvia – un piatto di montagna, sostanzioso e profumato

Ingredienti per 4 persone :

200 g di pane raffermo

150 g di speck

2 uova

100 ml di latte

2 cucchiai di farina

40 g di burro

10 foglie di salvia

Sale, pepe e noce moscata

Parmigiano grattugiato

Preparazione:

Taglia il pane a cubetti e mescolalo con speck, uova, latte e farina.

Lascia riposare 30 minuti, poi forma i canederli.

Cuocili in acqua salata per 10 minuti.

Sciogli

Spolvera con parmigiano e servi caldi.