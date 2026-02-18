Italpress Notizie Motori

Mazda lancia Craft Journeys, maestri artigiani e apprendisti in viaggio

di Italpress - 18 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Mazda lancia Craft Journeys, una nuova serie di contenuti YouTube prodotti da Mazda che esplora l’artigianato contemporaneo attraverso il rapporto profondamente umano tra maestro e apprendista-borsista. La serie accompagna il continuo sostegno di Mazda alla Homo Faber Fellowship, un programma internazionale di sette mesi sostenuto da borse di studio sviluppato dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship che abbina maestri artigiani affermati a talenti emergenti.

Riconoscendo la loro dedizione alle tradizioni artigianali giapponesi e alla trasmissione del sapere artigianale, Mazda è orgogliosa di sponsorizzare due delle coppie partecipanti: la maestra della plissettatura tessile Harumi Sugiura con Marcella Giannini e la scultrice giapponese della carta Kuniko Maeda con Momoka Ienaga.

Attraverso Craft Journeys, Mazda offre un profondo sguardo su come la conoscenza, la tecnica e la mentalità vengono trasmesse, sfidate e reinterpretate attraverso le generazioni e le culture, temi che riecheggiano fortemente la filosofia e l’approccio al design Takumi della stessa Mazda. Il primo episodio di Craft Journeys è ora disponibile sui canali YouTube ufficiali di Mazda e segna l’inizio di una serie. Ogni filmato offre una prospettiva ravvicinata e personale sul viaggio creativo dietro l’artigianalità: dai primi passi incerti ai momenti di tensione, fiducia e scoperta condivisa.

Il primo episodio porta gli astanti a Londra, seguendo il processo creativo collaborativo della scultrice della carta Kuniko Maeda e della sua collega Momoka Ienaga, addestrata al ricamo tradizionale giapponese kaga. Provenendo da generazioni e background diversi, la coppia unisce carta, filo e forma, fondendo le antiche tecniche giapponesi come la tintura kakishibu con l’espressione scultorea contemporanea.

Piuttosto che presentare l’artigianalità come un oggetto finito, l’episodio si concentra sul processo stesso: imparare a lavorare insieme, navigare tra istinti diversi e trovare un ritmo condiviso tra esperienza e ambizione. Gli spettatori sono testimoni di come la mentalità Takumi vada oltre la padronanza tecnica, abbracciando pazienza, apertura mentale e sincerità nei confronti dei materiali, dei gesti e della collaborazione.

Come riflette Maeda nel film: “Non si tratta solo di trasmettere competenze. Stiamo condividendo idee e creando qualcosa di nuovo. Qualcosa che non avremmo potuto immaginare da soli”. In tutti gli episodi, Craft Journeys presenta l’artigianalità come uno scambio vivente definito dal tempo, dai materiali, dalla connessione umana e dalla trasformazione reciproca, principi radicati nell’approccio progettuale di Mazda.

Le opere realizzate durante la Homo Faber Fellowship saranno presentate al pubblico in I maestri di oggi incontrano i talenti di domani, la mostra finale della terza edizione del programma, che si terrà dal 21 al 26 aprile 2026 alla Casa degli Artisti durante la Settimana del Design di Milano. La mostra riunisce 22 coppie maestro-allievo di 17 nazionalità, che lavorano in 18 mestieri diversi in sette Paesi europei. Ogni pezzo è il risultato di sei mesi di lavoro fianco a fianco, dopo un intenso programma di masterclass tenutosi a Siviglia, in Spagna.

“E’ stato un privilegio e una vera ispirazione incontrare questa coppia artigiana maestro-apprendista e vedere il loro lavoro in prima persona. La loro tranquilla sicurezza, plasmata dalla tradizione giapponese, vive in ogni gesto: un’espressione di maestria, mentalità e tradizione vivente. Non solo la loro eccellenza tecnica, ma anche la mentalità che ne è alla base, è profondamente allineata con la filosofia Takumi di Mazda” spiega Katarina Loksa, Responsabile del Marchio in Mazda Motor Europe. Prima della mostra di Milano saranno pubblicati altri episodi di Craft Journeys sui canali YouTube di Mazda.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

