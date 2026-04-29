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Mazda2 Hybrid 2026, aggiornamenti su design, comfort e sicurezza

di Italpress - 29 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con l’arrivo del Model Year 2026, la Mazda2 Hybrid introduce una serie di aggiornamenti incentrati su design, comfort e sicurezza, rafforzando ulteriormente la propria posizione di full hybrid efficiente e pratica nel segmento B. Compatta e agile nella guida, Mazda2 Hybrid combina il caratteristico design Kodo di Mazda con un propulsore elettrificato altamente efficiente e interni intuitivi e orientati al guidatore. Per il 2026, la Mazda2 Hybrid beneficia di una dotazione di serie ampliata su tutte le versioni, con particolare enfasi sulla versione d’ingresso Prime-Line. La dotazione si arricchisce di sedili anteriori2 riscaldabili, sedile passeggero regolabile in altezza, alzacristalli posteriori elettrici e specchietto retrovisore interno auto-oscurante, oltre a un sistema audio a quattro altoparlanti potenziato, contribuendo a migliorare significativamente comfort e praticità nell’utilizzo quotidiano. Sugli allestimenti Prime-Line, Centre-Line ed Exclusive-Line, le calotte degli specchietti esterni sono ora rifinite in tinta con la carrozzeria, contribuendo a un aspetto più coerente, mentre Homura e Homura Plus mantengono le calotte degli specchietti nere come caratteristica distintiva del design. Anche le versioni di categoria superiore sono state ulteriormente perfezionate. La linea Exclusive è ora dotata di fari anteriori e luci posteriori3 completamente a LED, mentre Homura e Homura Plus introducono finiture interne aggiornate, tra cui nuovi dettagli di design in nero lucido in aree chiave come la console anteriore e i rivestimenti delle portiere, rendendo l’abitacolo più moderno e raffinato. Il design esterno si arricchisce di tre nuove tinte di carrozzeria – grigio antracite, grigio cielo e verde felce – che ne esaltano ulteriormente il carattere e il fascino estetico.All’interno, la Mazda2 Hybrid 2026 continua a privilegiare l’ergonomia e la praticità d’uso. Tutti i comandi e gli strumenti principali sono disposti attorno al volante, mentre il design ribassato del cruscotto e i montanti anteriori arretrati garantiscono un’eccellente visibilità anteriore. Una vasta gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida è inclusa di serie. Una novità per il 2026 è l’aggiunta del Driver Monitoring System (DM) di serie su tutte le versioni, che migliora la sicurezza rilevando i segni di stanchezza o distrazione tramite una telecamera a infrarossi. Al suo interno, la Mazda2 Hybrid 2026 continua a presentare un sistema full hybrid a ripartizione di potenza che combina un motore a benzina da 1,5 litri e un motore elettrico, erogando una potenza totale di 116 CV. Il sistema consente un’elevata percentuale di guida elettrica, in particolare in ambiente urbano, mantenendo al contempo la piena fruibilità quotidiana senza la necessità di ricarica esterna.La Mazda2 Hybrid 2026 offre un approccio rivolto alla mobilità elettrificata, combinando proporzioni compatte, tecnologia ibrida efficiente e comfort e sicurezza potenziati in un modello ideale per la guida quotidiana. La produzione è stata avviata nel marzo 2026 e le vetture sono ora in arrivo sui mercati europei.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).