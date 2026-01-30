Italpress Notizie Motori

Mazda6e finalista per il World Car Design of the Year 2026

di Italpress - 30 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Mazda6e è stata selezionata tra le cinque finaliste del prestigioso premio World Car Design of the Year 2026, nell’ambito delle annuali World Car Finals. Scelta da una giuria di esperti di design riconosciuti a livello globale, la Mazda6e si posiziona tra i veicoli più innovativi ed emotivamente coinvolgenti del settore. Questo riconoscimento sottolinea il continuo impegno di Mazda nello sviluppo di un design umanocentrico, per l’arte e per l’evoluzione della filosofia Kodo – Soul of Motion, reinterpretata nell’era dell’elettrificazione.La Mazda6e è stata selezionata insieme ad altri quattro finalisti, scelti tra numerosi veicoli idonei commercializzati a livello globale. I finalisti sono stati valutati in base all’eccellenza complessiva del design, al livello di innovazione e al contributo nel plasmare il futuro della mobilità.“Siamo onorati che la Mazda6e sia stata nominata finalista per il World Car Design of the Year 2026”, ha dichiarato Jo Stenuit, Design Director di Mazda Motor Europe. “Questo veicolo rappresenta il prossimo capitolo del design Mazda: elegante, puro ed emotivamente coinvolgente, capace di abbracciare le possibilità offerte dall’elettrificazione. Essere riconosciuti da esperti così autorevoli a livello globale è una prova della creatività e della passione dei nostri team di design in tutto il mondo”.I Top Three in the World saranno annunciati il 3 marzo 2026 su World Car TV. I vincitori delle sei categorie di premio saranno proclamati il 1° aprile 2026, nel corso della cerimonia di premiazione al New York International Auto Show.Mentre la giuria globale composta da 98 giornalisti automotive prosegue le proprie valutazioni, Mazda si congratula con tutti i finalisti e attende con interesse i risultati finali.

Foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).