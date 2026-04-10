Economia

Mazzata bollette: gas +70%, luce +100% (e non è finita)

Secondo i dati Enea, il costo dell’energia rimane nettamente superiore rispetto ai livelli pre-crisi del 2022

di Angelo Vitale - 10 Aprile 2026

Lo spettro delle prossime bollette di gas e luce torna con forza al centro delle cronache e delle attese degli italiani.

Secondo i dati Enea, il costo dell’energia rimane nettamente superiore rispetto ai livelli pre-crisi del 2022. Il gas segna un incremento del +70%, mentre l’energia elettrica arriva addirittura al +100%.

Non è una fase temporanea, in corso un cambiamento strutturale del mercato energetico. I prezzi bassi a cui famiglie e imprese erano abituate non sono ancora tornati e, nel breve periodo, difficilmente torneranno.

Prezzo gas e luce 2026: cosa sta succedendo

L’analisi del sistema energetico italiano mostra una situazione apparentemente stabile nei consumi, ma ancora fortemente squilibrata nei costi. Il problema principale non riguarda la domanda interna ma il contesto internazionale, che continua a influenzare in modo diretto il prezzo dell’energia.

Le tensioni geopolitiche, la fragilità delle rotte di approvvigionamento e la dipendenza dell’Italia dalle importazioni di gas mantengono alta la pressione sui prezzi.

Eventuali crisi in aree strategiche, come il Medio Oriente, possono incidere rapidamente sul mercato europeo, rendendo i costi dell’energia particolarmente vulnerabili a shock esterni.

Bollette in aumento: impatto reale su famiglie e imprese

Gli effetti di questo scenario si riflettono già concretamente nelle bollette. Anche senza nuovi picchi improvvisi, la spesa energetica annuale resta più elevata rispetto al passato e continua a pesare sui bilanci domestici.

Gli aggiornamenti tariffari più recenti mostrano aumenti progressivi, che si traducono in centinaia di euro in più all’anno per una famiglia media. Questo andamento conferma che il problema non è episodico, ma strutturale. Le bollette alte sono ormai parte della nuova normalità economica.

Lo scenario futuro: cosa aspettarsi davvero

Guardando ai prossimi mesi, lo scenario resta incerto ma leggibile in alcune direzioni principali. Nel caso più favorevole, i prezzi potrebbero stabilizzarsi, ma comunque su livelli più alti rispetto al periodo precedente alla crisi energetica.

In uno scenario più critico, nuove tensioni internazionali o interruzioni nelle forniture potrebbero provocare ulteriori rialzi, soprattutto per il gas.

Parallelamente, la crescita delle energie rinnovabili rappresenta una soluzione nel medio-lungo periodo, ma al momento non è sufficiente a compensare rapidamente i costi delle fonti tradizionali. Questo significa che la volatilità dei prezzi resterà una caratteristica costante del mercato energetico.

Come affrontare le bollette sempre più care

In questo contesto, aspettare un calo spontaneo dei prezzi non è una strategia efficace. La gestione attiva dei consumi e delle forniture diventa fondamentale per limitare l’impatto economico.

Intervenire sull’efficienza energetica, scegliere con attenzione le tariffe e monitorare i consumi sono azioni che possono fare la differenza nel tempo. Secondo le stime Enea, un approccio più consapevole può generare risparmi significativi, riducendo l’impatto complessivo delle bollette senza rinunciare al comfort.