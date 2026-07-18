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Mazzi “Al via lo sportello GreenTour da 109 milioni di euro per accompagnare la transizione ecologica delle imprese”

di Italpress - 18 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Per attrarre capitali privati e rafforzare le nostre aziende, stiamo sostituendo la vecchia logica dei contributi ‘a pioggia’ con misure strutturali stabili e sempre attive. Un’industria vera non vive di bonus occasionali, ma di certezze su cui pianificare il futuro. La nostra risposta concreta è l’avvio operativo del Fondo GreenTour da 109 milioni di euro, una misura nata per accompagnare la transizione ecologica delle imprese, finanziando l’efficienza energetica e l’abbattimento dei consumi attraverso dei contratti di sviluppo di taglia media. Proprio da oggi, 15 luglio, le aziende potranno fare domanda. Ricordiamocelo sempre: la sostenibilità ambientale e sociale sono obiettivi centrali, ma esistono solo se poggiano sulla sostenibilità economica”. Così il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi in audizione a Commissioni riunite Attività produttive Camera e Industria presso l’Aula della Commissione Politiche Ue del Senato.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).