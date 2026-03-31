Politica

Meloni in Parlamento venerdì 10 aprile

L'informativa alla Camera e al Senato sulle azioni dell'esecutivo in corso

di Giorgio Brescia - 31 Marzo 2026

La premier Giorgia Meloni in Parlamento il 10 aprile. La presidente del Consiglio intende “chiarire una volta per tutte che si continua a lavorare anche dopo la sconfitta alle urne”, illustrando i provvedimenti su cui l’esecutivo è impegnato quotidianamente.

Meloni in Parlamento il 10 aprile

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni – faceva sapere l’Ansa il 24 marzo scorso – non intende chiedere al Parlamento un voto di fiducia sul governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Una via non necessaria perché non ci si trova davanti a una crisi politica.

L’informativa al Parlamento – si apprende – non prevederà il voto in aula. Sarà proposta alla Camera e al Senato, come confermato anche dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

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Crosetto: Archiviamo questione referendum

Dal governo, l’ultimo ad affrontare pubblicamente l’esito del referendum, per rispondere al pressing delle opposizioni, il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il ministro aveva riconosciuto che “il Sì ha perso”, ma definiva il risultato “una sconfitta della giustizia e di alcuni valori democratici” più che del governo.

Aggiungendo poi che il fronte del No ha unito forze “spesso incompatibili o, addirittura, antitetiche”. Secondo Crosetto, “il voto anticipato penso spaventi più il campo largo che il centrodestra”, ma in questa fase “il senso di responsabilità ci impone di lavorare per affrontare le varie crisi in atto”.