Politica

Meloni: “Inaccettabili parole di Trump nei confronti del Papa”

di Flavia Romani - 13 Aprile 2026

“Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza. Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa Cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra”. Così ha commentato la premier Giorgia Meloni in merito a quanto detto dal presidente Usa sul Pontefice.

Trump attacca il Papa: cosa è successo e la risposta di Leone (e Meloni)

Donald Trump nelle scorse ore ha attaccato duramente il pontefice sui social, definendolo “debole” e “pessimo in politica estera”, accusandolo di criticare gli Stati Uniti su scenari come Iran e Venezuela e arrivando a sostenere che la sua elezione sarebbe legata alla nazionalità americana.

Alla base delle tensioni ci sono le posizioni del Papa, che da settimane invita i leader mondiali a fermare i conflitti e a privilegiare il dialogo, condannando anche le minacce militari e il rischio di escalation internazionale. Tali dichiarazioni sono state interpretate da Trump come critiche dirette alla sua politica estera.

Il pontefice ha però scelto una linea diversa, evitando lo scontro diretto ma rispondendo con fermezza. Ha dichiarato di non temere l’amministrazione statunitense e di voler continuare a difendere il messaggio evangelico, ribadendo che la Chiesa deve promuovere la pace e non può essere strumentalizzata politicamente.

“Non ho paura dell’amministrazione Usa, non entro in dibattito con lui, ma un’altra via rispetto alla guerra è possibile”. Ha detto Leone appena arrivato ad Algeri. E ancora, “non guardiamo alla politica estera con la stessa prospettiva che ha lui. Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come qualcuno sta facendo”.