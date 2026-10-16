Politica

Meloni ottimista sulla flessibilità e sulle sanzioni “serviva linguaggio chiaro”

La premier dopo il Consiglio Europeo tra energia, bollette e il nodo della Russia

di Pietro Pertosa - 16 Ottobre 2026

Giorgia Meloni si dice “ottimista”. Dopo il Consiglio Europeo, il bilancio della premier è improntato su buone sensazioni che partono dalla chiusura della trattativa con Bruxelles sul decreto bollette. La presidente del consiglio lo annuncia in un punto stampa dalla capitale belga. “Abbiamo chiuso la trattativa con la commissione sul decreto bollette. È stata una trattativa lunga ma costruttiva che ci ha portato a trovare una soluzione che ci consente di intervenire sull’impatto che il costo del gas ha sull’elettricità. Questo ci permette di intervenire per abbassare le bollette”.

Giorgia Meloni ottimista dopo il Consiglio europeo

Rimane il tema della flessibilità e pure su questo Meloni non nasconde buone sensazioni: “Sono contenta di questo risultato. Sono anche ottimista sulle richieste che l’Italia ha fatto sulla maggiore flessibilità, mi sembra ci siano maggiori margini per averla”. Sarà un’altra trattativa durissima e defatigante. L’ennesimo scontro in sede europea. Che si sposa con la battaglia per il bilancio pluriennale. “Abbiamo difeso i soldi per la Pac e la coesione ma il dibattito è ancora lungo”. Insomma, la premier italiana è pienamente consapevole del fatto che sarà durissima tentare di far ragionare i frugali.

Il caso delle sanzioni

Non è più ottimista ma assertiva Giorgia Meloni nel parlare del tema delle misure contro la Russia. “Noi cerchiamo di fare la nostra parte. Le sanzioni sono state il nostro migliore strumento di deterrenza, su questo non dobbiamo fare passi indietro”. La presidente del consiglio italiano ha specificato che “alla luce delle notizie viste era fondamentale che ci fosse un linguaggio chiaro sul tema delle sanzioni”. La scelta di Trump di accordarsi con Putin per il diesel russo aveva non solo riaperto ma reso meno ostico immaginare il ritorno ad accordi economici con la Russia. Proprio Meloni ha definito quella di Trump come “una scelta rischiosa” ottenendo dalla Casa Bianca una risposta altrettanto assertiva: “Un grande accordo”.