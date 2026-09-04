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La diplomazia celebra Meloni: dai leader mondiali alla Banca mondiale, pioggia di congratulazioni per il governo

Messaggi da India, Albania, Giappone, Belgio e dal World Bank Group per il record di durata dell'esecutivo.

di Redazione - 4 Settembre 2026

La giornata che segna il record di longevità del governo guidato da Giorgia Meloni si trasforma in un piccolo evento. Da Nuova Delhi a Tokyo, da Tirana a Bruxelles, fino a Washington, arrivano messaggi di congratulazioni che sottolineano non solo la stabilità dell’esecutivo italiano, ma anche la rete di relazioni costruita negli ultimi quattro anni.

Il primo ministro indiano Narendra Modi parla apertamente di “amicizia” e di “fiducia del popolo italiano” nella leadership di Meloni. Un riconoscimento politico, ma anche personale. Modi rivendica il rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e India e auspica una collaborazione “ancora più stretta” per un futuro “prospero” dei due Paesi.

L’asse con Tirana e Tokyo

Dal fronte balcanico arriva un messaggio particolarmente caloroso. Il premier albanese Edi Rama, accompagnando le sue parole con un video del tricolore italiano, definisce “un onore essere amici e alleati”. Un segnale che conferma la sintonia politica tra Roma e Tirana, consolidata negli ultimi anni su dossier migratori e cooperazione regionale.

Congratulazioni anche dal Giappone. La premier Sanae Takaichi parla della “cara amica Giorgia” e ne elogia gli “instancabili sforzi” nel guidare il Paese. Ricorda i due vertici bilaterali del 2026 e sottolinea come l’anno in corso coincida con il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone: un contesto che rafforza la definizione di Roma e Tokyo come “partner strategici speciali”.

De Wever: “Stabilità preziosa”

Dal Belgio, il premier Bart De Wever si unisce al coro. Parla di “grande amica Giorgia Meloni” e mette l’accento sul valore della stabilità italiana in un contesto internazionale segnato da tensioni e rivalità. De Wever rivendica un rapporto “sincero” con la premier e ne apprezza la determinazione nel mantenere l’Europa “sicura e prospera”. Annuncia inoltre un incontro nella capitale italiana nei prossimi giorni.

Il sostegno della Banca mondiale

Non solo leader politici. Anche il World Bank Group interviene con un messaggio articolato che ricorda la collaborazione con il governo italiano sul Piano Mattei per l’Africa. Energia, agricoltura, infrastrutture, occupazione. I pilastri degli investimenti congiunti vengono descritti come “opportunità reali e durature” per il continente africano.

La Banca mondiale ritiene “storico” il traguardo raggiunto dal governo Meloni e sottolinea una partnership basata su “fiducia, obiettivi condivisi e un autentico impegno a creare posti di lavoro dove sono più necessari”. Il messaggio si chiude con un elogio diretto alla premier: “La sua leadership ha fatto davvero la differenza”.

Un record che diventa messaggio politico

Le congratulazioni internazionali compongono un quadro politico che evidenzia come la stabilità dell’esecutivo italiano di centrodestra venga letta all’estero come un fattore di continuità e affidabilità. Un capitale diplomatico che Meloni potrà spendere nei prossimi mesi, mentre si prepara a presentare agli elettori il bilancio dei quattro anni di governo.

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