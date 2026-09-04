Esteri

Volkswagen valuta il taglio di altri 50.000 posti di lavoro

L’ombra sulla fine di Seat entro il 2029

di Gianluca Pascutti - 4 Settembre 2026

@ANSAfoto

Il piano industriale di Volkswagen sta entrando nella fase più delicata. Secondo le analisi interne, il gruppo prepara una ristrutturazione che potrebbe portare al taglio di 100.000 posti di lavoro. Si tratta di una somma che unisce i 50.000 esuberi già programmati negli scorsi mesi e altri 50.000 oggi allo studio. Una manovra che punta a ridurre i costi e a semplificare la struttura del colosso tedesco. Il contesto è segnato da margini in calo, concorrenza asiatica e investimenti necessari per l’elettrico. In questo scenario, ogni marchio viene valutato con criteri di redditività e posizionamento. Ed è qui che entra in gioco il destino di Seat.

Seat verso l’uscita di scena entro il 2029

Il marchio Seat non compare più nei piani di sviluppo dei nuovi modelli. La strategia del gruppo punta su brand con identità più forte e margini più alti. Il nome scelto per rappresentare la Spagna nel futuro del gruppo è Cupra, oggi in forte crescita. L’ipotesi più accreditata è un’uscita di scena di Seat entro il 2029 con una transizione graduale.

Stabilimenti e produzione: cosa cambia

Lo stabilimento di Martorell resta centrale nella strategia del gruppo. La produzione può essere riconvertita verso modelli Cupra e vetture Volkswagen legate alla nuova generazione elettrica. La rete ufficiale garantirà comunque assistenza, ricambi e garanzie ai clienti Seat. Il taglio dei 100.000 posti di lavoro non riguarda solo la Spagna. Il piano coinvolge anche stabilimenti tedeschi e linee produttive europee. Volkswagen punta a ridurre sovrapposizioni, duplicazioni e costi strutturali. In questo quadro, la presenza di Seat appare sempre più difficile da giustificare.

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