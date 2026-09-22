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Meloni, Trump e Crosetto i più citati su radio e tv nell’ultima settimana

di Italpress - 22 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Ancora una volta è Giorgia Meloni il personaggio più citato negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane: grazie anche gli annunci sull’introduzione di un tetto massimo di studenti stranieri per classe e sull’abolizione del bollo auto, la premier è stata nominata 1.388 volte. E ancora una volta al secondo posto c’è Donald Trump, citato 1.047 volte soprattutto per l’aggravarsi delle tensioni con l’Iran, mentre sul gradino più basso del podio, con 1.040 menzioni, troviamo il ministro della Difesa Guido Crosetto, al centro dell’attenzione per avere annunciato che l’Italia è pronta a decidere autonomamente di scortare i propri mercantili nello stretto di Bab-el-Mandeb, nel mirino degli Houthi dello Yemen.

Il dato emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato; Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche, nazionali e locali, nel periodo compreso fra lunedì 14 e domenica 20 settembre.

Quarto posto per la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen (884 citazioni), che mercoledì scorso a Strasburgo ha pronunciato l’annuale discorso sullo stato dell’Unione e precede Emma Bonino (624), i cui funerali laici si sono svolti il 15 settembre alla presenza delle massime cariche istituzionali, e Sandro Mazzola (613), leggendaria bandiera della Grande Inter di Herrera scomparso il 19 settembre. In settima e ottava posizione torna la politica, con i nomi di Elly Schlein (599), autrice di una lettera aperta a Giorgia Meloni dove propone un confronto sull’utilizzo dei 14 miliardi di euro che l’Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica, e Matteo Salvini (480), il quale durante il tradizionale raduno della Lega a Pontida ha annunciato un congresso straordinario a ottobre.

Chiudono la classifica due casi di cronaca nera: Mario Roggero (310), il gioielliere condannato a 14 anni per avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo, tornato alla ribalta dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di differimento della pena presentata dai suoi legali; e Andrea Sempio (275 citazioni), sotto i riflettori in vista del 28 settembre, quando il Giudice per le Indagini Preliminari di Pavia dovrà pronunciarsi definitivamente sul procedimento a suo carico nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).