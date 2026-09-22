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Annalisa, online il videoclip ufficiale di “Amica” con Madame

di Italpress - 22 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – É online il videoclip ufficiale di “Amica” con Madame, la nuova versione del brano di Annalisa che sarà contenuta in “Ma io sono fuoco Platinum Edition”, in uscita il 9 ottobre, che racchiude l’album originale (certificato Platino) insieme alla sua versione live registrata durante i concerti dei Capitoli I e II del fortunato tour “Ma noi siamo fuoco”, che ha portato Annalisa nei principali palasport italiani registrando oltre 170 mila spettatori complessivi e 24 appuntamenti sold out tra novembre e maggio. In versione doppio cd o triplo vinile contiene anche “Piazza San Marco” con Marco Mengoni live, registrata a Torino durante il concerto del 13 dicembre 2025, “Avvelenata” con Paolo Santo live, registrata a Milano durante il concerto del 29 novembre 2025, e il singolo “Canzone Estiva”, certificato Oro ieri. Il video di “Amica”, per la regia di Martina Pastori, grazie alla fotografia intensa e cinematografica, amplifica ulteriormente il significato profondo del brano, e quel dialogo necessario, inizialmente immaginario, diventa reale. Amica con Madame è un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell’amica speciale, che può fare lo stesso con noi. Annalisa sarà protagonista nel 2027 del suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, un evento unico, previsto per il 12 giugno.

Lo show di San Siro ripercorrerà tutte le sue ere e tutti i momenti più significativi del viaggio artistico di Annalisa: dagli esordi fino ai grandi successi che l’hanno consacrata come una delle artiste più influenti e amate del panorama musicale contemporaneo. Dopo aver conquistato pubblico e classifiche, Annalisa si prepara a salire sul palco più iconico della musica italiana per celebrare oltre quindici anni di carriera: seguendo l’immaginario degli ultimi live, Annalisa porterà in scena l’essenza del suo universo artistico attraverso uno show spettacolare e in continua evoluzione, capace di alternare energia travolgente a momenti di puro intimismo su un palco che sarà in grado ancora di più di unire performance iconiche e una potente fusione di musica e immagine. Quello di San Siro sarà un viaggio attraverso una storia fatta di talento, evoluzione, ricerca musicale e successi, che hanno reso Annalisa la regina del pop italiano.

– foto Elena Tosi press –

(ITALPRESS).