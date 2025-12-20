Cronaca

Mercatini natalizi, allerta antiterrorismo

in Italia l'avviso dell'Ambasciata Usa, in Europa sventati già due attacchi in Germania e Polonia

di Angelo Vitale - 20 Dicembre 2025

L’allerta antiterrorismo lanciata dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia -invita cittadini e viaggiatori a “rimanere vigili” nei luoghi più affollati in Italia durante le Feste, specie mercatini, stazioni ferroviarie e scali aerei – rompe l’incanto delle luci di Natale, rammentando quanto la sicurezza resti un tema cruciale anche nelle settimane più attese dell’anno. Il messaggio – nessuna minaccia specifica – sottolinea il rischio potenziale.

In tutta Europa, le forze di sicurezza hanno sventato, proprio nelle ultime settimane, diversi piani di attacco prima che potessero concretizzarsi, confermando l’efficacia di operazioni preventive e lo stato di allerta altissimo delle agenzie antiterrorismo.

Il 14 dicembre in Germania la polizia bavarese ha arrestato cinque uomini sospettati di pianificare un attentato contro un mercatino di Natale nella zona di Dingolfing‑Landau.

In Polonia il 16 dicembre i servizi di sicurezza hanno fermato un 19enne sospettato di preparare un attacco con esplosivi a un Christmas market a sostegno dell’Isis.

La vigilanza serrata sui luoghi dji maggiore affollamento

Episodi, in un quadro più ampio di cooperazione internazionale e scambio di intelligence tra Paesi europei per identificare segnali di radicalizzazione e piani operativi in preparazione. Secondo l’EU Terrorism Situation and Trend Report 2025 di Europol nel 2024 sono stati registrati 58 attacchi terroristici (completati, falliti e sventati) in 14 Stati membri, 19 piani neutralizzati grazie all’azione preventiva delle forze dell’ordine.

Il terrorismo jihadista sempre tra le principali preoccupazioni ma il fenomeno è multiforme, includendo la violenza di estrema destra, anarchica, etno‑nazionalista.

Il TE‑SAT 2025 osserva inoltre un aumento dell’uso di nuove tecnologie da parte degli estremisti — inclusi strumenti digitali per propaganda e reclutamento online — e segnala l’inquietante incremento di casi in cui minori e giovani sono coinvolti in processi di radicalizzazione, spesso tramite social media e piattaforme chiuse.

Tendenze riflesse anche negli studi di osservatori indipendenti come il #ReaCT2024 sul terrorismo e il radicalismo in Europa: la devianza sociale si sovrappone sempre più a forme di violenza politica individuale o “esibita”, con un carattere di spettacolarizzazione che sfida ulteriormente le autorità deputate alla prevenzione.

L’allerta in Italia

In Italia, dove i mercatini, i concerti e i luoghi affollati attirano milioni di persone ogni dicembre, l’attenzione è continua in un contesto caratterizzato da controlli rafforzati delle forze dell’ordine e servizi di intelligence. Dietro questo sforzo continuo, la consapevolezza che, anche con tutte le misure preventive possibili, il rischio non può mai essere completamente eliminato. L’equilibrio tra apertura sociale e rigore di vigilanza, la prima linea di difesa.

