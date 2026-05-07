Messico, delirio Bts: migliaia di fan. Sheinbaum: tornate nel 2027

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Il gruppo K-pop in tour anche nel Paese dove il genere sta spopolando

di Askanews - 7 Maggio 2026

Roma, 7 mag. (askanews) – Follia Bts in Messico: migliaia di fan della boyband K-pop sudcoreana, circa 50mila per gli organizzatori, si sono radunati davanti al Palazzo Nazionale di Città del Messico per

vedere da vicino il gruppo che si è da poco riunito dopo che i vari membri hanno terminato il servizio militare e ha portato il tour mondiale anche nel Paese, dove questo genere sta prendendo sempre più piede tra i giovani.

I Bts si sono affacciati dal balcone e hanno salutato la folla, dopo aver incontrato la presidente Claudia Sheinbaum. RM, Kim Nam-joon, leader del gruppo, ha detto ai fan: “Vi amiamo, vi vogliamo bene, grazie”.

“Ho già detto loro che devono tornare l’anno prossimo!” ha subito rassicurato la presidente, visto il successo.

“Il Messico ci mancherà tantissimo. L’energia qui è incredibile, grazie mille per amarci così tanto. Alla prossima. Arrivederci” ha aggiunto V, Kim Tae-hyung. “Incredibile, ero lì vicino e sono usciti, e ho urlato con tutte le mie forze – racconta un fan – ho già perso la voce, è stato bellissimo. Dopo tanti anni a guardarli online, sul mio telefono, vederli qui, così vicino, sapendo che vengono dalla Corea del Sud, così lontano, è incredibile, meraviglioso”.