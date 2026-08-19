Meta a processo in California: “Social ideati per creare dipendenza”

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29 Stati contro Facebook e Instagram per gli effetti sui giovani

di Askanews - 19 Agosto 2026

Milano, 19 ago. (askanews) – Meta a processo negli Usa con l’accusa di aver reso Facebook e Instagram in grado di creare dipendenza nei più giovani, consapevoli delle conseguenze sulla loro salute mentale. Il caso, discusso in un tribunale di Oakland, è stato sollevato e portato in aula da 29 Stati americani. Nelle dichiarazioni del procuratore generale della California Rob Bonta dopo le arringhe iniziali, il punto dell’accusa contro l’azienda di Mark Zuckerberg che possiede Facebook e Instagram.

“Sapevano che il loro prodotto era pericoloso e hanno mentito all’opinione pubblica. Hanno mentito al Congresso – ha detto – abbiamo le prove che Meta sa che Instagram è dannoso per una percentuale significativa di adolescenti, specialmente le ragazze. Meta sa che oltre il 13 per cento delle ragazze adolescenti su Instagram afferma che la piattaforma aggrava i pensieri di suicidio e di autolesionismo”.

L’azienda ha negato tutte le accuse, insistendo sul fatto di aver collaborato con genitori, esperti e forze dell’ordine per integrare misure di protezione a tutela dei minori.

Fuori dall’aula la protesta di alcune famiglie di adolescenti che si sono suicidati, una tragedia per cui i loro genitori mettono sotto accusa anche l’impatto dei social.