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Uragano Lala, venti devastanti e danni alle Hawaii

Cosa è successo alle Hawaii e perché questo ciclone ha preoccupato gli esperti

di Gianluca Pascutti - 19 Agosto 2026

L’uragano Lala ha colpito le Hawaii con piogge torrenziali, raffiche di vento molto intense e condizioni meteo estreme che hanno causato gravi disagi alla popolazione. Il ciclone ha raggiunto la categoria 1 della scala Saffir-Simpson, sviluppando venti sostenuti superiori ai 120 chilometri orari e generando mareggiate pericolose lungo diversi tratti costieri.

Pur senza un impatto diretto dell’occhio del ciclone sulle isole principali, gli effetti sono stati importanti. Le precipitazioni abbondanti hanno provocato allagamenti improvvisi, smottamenti e difficoltà alla circolazione stradale. In molte aree si sono registrate interruzioni della corrente elettrica e danni alle infrastrutture. Le autorità hanno inoltre dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare la situazione e garantire la sicurezza dei residenti.

Perché l’uragano Lala ha attirato l’attenzione

La particolarità dell’uragano Lala non riguarda soltanto la sua intensità. A sorprendere gli esperti è stato soprattutto il fatto che è riuscito ad avvicinarsi alle Hawaii mantenendo una struttura ancora organizzata. L’arcipelago, infatti, si trova in una zona del Pacifico generalmente poco favorevole alla sopravvivenza degli uragani. Molte tempeste tropicali si indeboliscono prima di raggiungere queste isole. Per questo motivo ogni evento di questo tipo viene osservato con grande attenzione.

Le Hawaii sono normalmente protette

Le Hawaii godono di una particolare posizione geografica che riduce il rischio di impatti diretti da parte degli uragani. I cicloni che si formano nel Pacifico orientale devono percorrere migliaia di chilometri prima di avvicinarsi all’arcipelago. Questo lungo viaggio porta spesso a una progressiva perdita di energia. Di conseguenza, molte tempeste si trasformano in sistemi meno pericolosi prima di arrivare nelle vicinanze delle isole.

Il ruolo della temperatura del mare

Uno dei principali fattori che limitano la forza degli uragani è la temperatura dell’oceano. Questi fenomeni si alimentano grazie alle acque molto calde presenti nelle regioni tropicali. Quando incontrano zone marine meno favorevoli, l’energia disponibile diminuisce e il ciclone tende a indebolirsi. Attorno alle Hawaii questo processo si verifica frequentemente, contribuendo a ridurre il numero di uragani che riescono a mantenere elevata intensità.

Il wind shear ostacola i cicloni

Un altro elemento decisivo è il cosiddetto wind shear. Questo fenomeno indica una variazione della velocità o della direzione del vento tra i diversi livelli dell’atmosfera. Quando il wind shear è forte, la struttura del ciclone perde compattezza. L’uragano fatica così a conservare la propria organizzazione interna e spesso si indebolisce rapidamente.

Un evento raro ma da non sottovalutare

L’uragano Lala rappresenta un promemoria della vulnerabilità delle Hawaii agli eventi meteorologici estremi. Anche se gli uragani continuano a essere relativamente rari nell’arcipelago, il loro potenziale distruttivo resta elevato. Per questo motivo gli esperti monitorano costantemente il Pacifico e l’evoluzione delle condizioni atmosferiche. Comprendere come si sviluppano questi fenomeni è fondamentale per migliorare la prevenzione e ridurre i rischi per la popolazione in futuro.

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