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Meteo, ondata di caldo in arrivo nel weekend: le previsioni

di Redazione L'Identità - 12 Giugno 2026

Meteo – dopo giorni segnati da temporali, grandinate e instabilità soprattutto al Centro-Sud, il tempo cambia volto: arriva nel weekend la prima vera ondata di caldo del 2026. Infatti, l’alta pressione torna a imporsi sull’Italia e apre la strada a un assaggio d’estate africana. Nel fine settimana il sole dominerà quasi ovunque e le temperature subiranno un’impennata, con valori che in diverse città supereranno i 32-34 gradi.

L’anticiclone e il caldo toccano Italia: il meteo del weekend

Già da venerdì un vasto campo di alta pressione inizierà a espandersi sul Mediterraneo, favorendo condizioni più stabili e asciutte. Le ultime piogge residue interesseranno soprattutto alcune aree ioniche del Sud, ma il miglioramento sarà rapido e generalizzato.

Le temperature torneranno a salire da Nord a Sud, con massime diffuse tra 28 e 30°C. Un clima decisamente più estivo rispetto ai giorni scorsi, ma il vero salto termico arriverà tra sabato e domenica.

Weekend rovente: punte oltre i 34°C

Nel fine settimana l’anticiclone subtropicale convoglierà sull’Italia masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà una decisa ondata di calore, la prima intensa di questo giugno.

Sabato 13 giugno: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese, caldo in aumento soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Domenica 14 giugno: sole pieno e temperature ancora più alte, con picchi fino a 32°C nelle pianure del Nord e valori tra 33 e 34°C al Centro-Sud e sulle Isole maggiori.

Le ore più calde saranno quelle del pomeriggio, quando l’afa inizierà a farsi sentire in modo più marcato nelle grandi città e nelle aree lontane dal mare. La nuova fase atmosferica porterà con sé giornate tipicamente estive: cieli limpidi, poche nuvole e precipitazioni quasi assenti. Una pausa netta rispetto al maltempo delle ultime settimane.

Secondo le tendenze attuali, l’alta pressione potrebbe continuare a dominare anche nei giorni successivi, mantenendo condizioni stabili e temperature sopra la media del periodo. L’estate, insomma, sembra pronta a entrare nel vivo.