Meteo, ondata di caldo in arrivo nel weekend: le previsioni
Meteo – dopo giorni segnati da temporali, grandinate e instabilità soprattutto al Centro-Sud, il tempo cambia volto: arriva nel weekend la prima vera ondata di caldo del 2026. Infatti, l’alta pressione torna a imporsi sull’Italia e apre la strada a un assaggio d’estate africana. Nel fine settimana il sole dominerà quasi ovunque e le temperature subiranno un’impennata, con valori che in diverse città supereranno i 32-34 gradi.
L’anticiclone e il caldo toccano Italia: il meteo del weekend
Già da venerdì un vasto campo di alta pressione inizierà a espandersi sul Mediterraneo, favorendo condizioni più stabili e asciutte. Le ultime piogge residue interesseranno soprattutto alcune aree ioniche del Sud, ma il miglioramento sarà rapido e generalizzato.
Le temperature torneranno a salire da Nord a Sud, con massime diffuse tra 28 e 30°C. Un clima decisamente più estivo rispetto ai giorni scorsi, ma il vero salto termico arriverà tra sabato e domenica.
Weekend rovente: punte oltre i 34°C
Nel fine settimana l’anticiclone subtropicale convoglierà sull’Italia masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà una decisa ondata di calore, la prima intensa di questo giugno.
- Sabato 13 giugno: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese, caldo in aumento soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud.
- Domenica 14 giugno: sole pieno e temperature ancora più alte, con picchi fino a 32°C nelle pianure del Nord e valori tra 33 e 34°C al Centro-Sud e sulle Isole maggiori.
Le ore più calde saranno quelle del pomeriggio, quando l’afa inizierà a farsi sentire in modo più marcato nelle grandi città e nelle aree lontane dal mare. La nuova fase atmosferica porterà con sé giornate tipicamente estive: cieli limpidi, poche nuvole e precipitazioni quasi assenti. Una pausa netta rispetto al maltempo delle ultime settimane.
Secondo le tendenze attuali, l’alta pressione potrebbe continuare a dominare anche nei giorni successivi, mantenendo condizioni stabili e temperature sopra la media del periodo. L’estate, insomma, sembra pronta a entrare nel vivo.
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