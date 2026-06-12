Attualità

Tragedia nella notte a Milano: muore 19enne dopo lo scontro tra monopattino e auto

di Claudia Mari - 12 Giugno 2026

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte alla periferia di Milano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro tra un monopattino elettrico e un’automobile. Il giovane, che viaggiava come passeggero sul mezzo elettrico, è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è deceduto poche ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

L’incidente e la dinamica da ricostruire tra auto e monopattino

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell’Innovazione. Secondo le prime informazioni disponibili, sul monopattino si trovavano due giovani. Alla guida del mezzo elettrico c’era un ventenne che, nell’impatto con una vettura condotta da una ragazza di 21 anni, è rimasto ferito in modo non grave.

Anche la conducente dell’automobile ha riportato lievi lesioni ed è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Le condizioni di entrambi, tuttavia, non destano preoccupazione e nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti, insieme agli agenti della Polizia Locale di Milano. Gli investigatori hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e stabilire eventuali responsabilità.

Al momento restano ancora da chiarire diversi aspetti della vicenda, a partire dalle modalità con cui è avvenuto l’impatto tra il monopattino e l’autovettura. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire gli ultimi istanti prima della tragedia.