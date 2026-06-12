Esteri

L’Europa al punto di non ritorno: il crollo dell’accoglienza ideologica e il monito di Belfast

Dal fallimento dell'accoglienza ideologica alla miopia della sinistra sulle scuole. Il monito di Belfast e il declino europeo: un tragico redde rationem

di Anna Tortora - 12 Giugno 2026

epa13029429 Police deploy water cannons to extinguish fires set by protesters during disorder on Antrim Road in Newtownabbey, north Belfast, Northern Ireland, 10 June 2026. A 30-year-old Sudanese national has been charged with attempted murder following a knife attack in Belfast on 08 June. Homes and vehicles were set on fire during anti-immigration demonstrations following the attack. EPA/ADAM VAUGHAN

C’è una responsabilità evidente dietro al declino della sicurezza e dell’identità che sta lacerando l’Europa: l’aver imposto per anni l’immigrazionismo cieco come un dogma indiscutibile. Una retorica fatta di accoglienza indiscriminata ha scientemente ignorato le richieste di legalità delle periferie, liquidando ogni obiezione con sdegno e superiorità morale.

Oggi, quelle colpevoli illusioni si stanno schiantando contro la realtà. Il filo rosso che unisce le fiamme di Belfast alle aule delle nostre scuole elementari è il risultato di questa sistematica demolizione dei nostri punti di riferimento.

Il doppio standard scolastico

In Italia, questo cortocircuito porta una firma politica precisa: quella di una sinistra progressista che ha trasformato la scuola pubblica nel laboratorio permanente del proprio multiculturalismo ideologico. In nome di una malintesa inclusione, per anni si è fatta la guerra ai nostri simboli: i crocifissi messi in discussione nelle aule per “non offendere”, le recite di Natale ridimensionate, i presepi banditi. La neutralità sbandierata da questa linea politica è sempre stata a senso unico.

Nelle nostre scuole lo studio delle altre fedi trova già spazio nei programmi dell’insegnamento religioso. Si assiste tuttavia al paradosso di chi sceglie l’esonero da queste ore e poi autorizza la visita delle scolaresche in moschea. L’ipocrisia di questo modello, promosso e difeso dai vertici progressisti, si condensa in un intollerabile doppio standard. La vera accoglienza si dimostrerebbe nell’andare in moschea, senza per questo togliere il crocifisso dalle aule o bandire le recite di Natale.

La deriva imposta da questa impostazione politica produce confusione culturale pura e semplice. È il frutto di un’ideologia che pretende di azzerare l’identità del popolo che accoglie, costringendo i minori a piegare la testa in nome del politicamente corretto, mentre si svendono i pilastri della nostra tradizione.

Belfast: il vuoto delle istituzioni

Quando lo Stato cancella i confini, tollera l’illegalità e trasforma il territorio in una terra di nessuno, la reazione della piazza diventa una conseguenza prevedibile. Le devastazioni di Belfast sono il risultato di una pentola a pressione sociale che le istituzioni hanno finto di non vedere.

La piazza che esplode e colpisce nel mucchio è una deriva distruttiva, il sintomo evidente del fallimento totale del controllo statale. Belfast rimane il monito finale all’Europa: se i governi scelgono di difendere l’utopia dell’integrazione a tutti i costi anziché la sicurezza dei cittadini, se le leggi valgono solo per gli autoctoni e mai per chi delinque, il patto sociale si azzera. Quando lo Stato abdica al proprio ruolo, il caos diventa l’unica alternativa.

Il primato della legge

L’Europa si trova davanti a un bivio che esclude ogni ambiguità: o si ripristina il primato della legge o si va incontro alla frammentazione sociale. Il fallimento del modello attuale risiede nell’assenza totale di regole certe prodotta da anni di gestione permissiva, non nell’immigrazione in sé, che conta milioni di lavoratori regolari e famiglie perbene, i quali per primi subiscono il peso del degrado e della criminalità.

Confondere l’integrazione con il caos delle frontiere senza controllo e dei ghetti urbani è stato il vero errore strategico dei governi progressisti negli ultimi decenni. Non si tutela nessuno lasciando intere periferie nel limbo dell’illegalità.

L’illusione di poter confinare il dissenso nei perimetri del politicamente corretto si spegne definitivamente sulle coste dell’Irlanda del Nord. Ormai da Belfast non si scappa: la sua traiettoria assomiglia a un tragico redde rationem storico, davanti al quale le cancellerie europee saranno costrette, infine, a sollevare lo sguardo e contemplare la realtà nuda del loro fallimento. Lungi dall’essere un mero episodio di cronaca nera, quella piazza ferita si erge a simbolo di una ribellione profonda, l’urlo disperato di comunità che rifiutano di farsi cancellare dall’agenda della storia.

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