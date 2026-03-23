Sport

Miami Open, questa notte Sinner-Moutet. Orario e dove vederlo

di Lino Sasso - 23 Marzo 2026

Prosegue il cammino di Jannik Sinner al Master 1000 di Miami, dove a partire dalla mezzanotte italiana incontrerà il francese Corentin Moutet. E oltre a rincorrere gli ottavi di finale, l’altoatesino prosegue la rincorsa alla testa del ranking Atp. Un inseguimento, già iniziato agli Indian Wells, vinti dall’azzurro, reso più agevole dall’eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz dai campi in cemento dell’Hard Rock Stadium. Dalla West Coast alla East Coast statunitensi, il talento italiano sembra continuare ad avere il vento in poppa.

L’esordio contro Dzumhur

Al momento, infatti, Sinner ha raggiunto le 12 vittorie consecutive in un Master 1000 senza mai perdere un set. Un dato indice del momento di grande forma che sta vivendo l’azzurro che sui campi in cemento sembra avere pochi rivali. L’esordio a Miami, dopo la serie di vittorie messe a segno in California, è durato poco più di un’ora. La pratica contro Damir Dzumhur è stata liquidata con un 6-3 6-3 e quasi senza sforzo. Poco più di un allenamento nel corso del quale l’altoatesino ha avuto modo di provare colpi e anche qualche variante al proprio gioco. Gestione ottimale dei turni al servizio ed efficienza nel trovare i break nei momenti chiave. Insomma, l’esordio non sarebbe potuto essere migliore. Sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista psicologico.

Sinner e Moutet si giocano l’accesso agli ottavi di Miami. Orario e dove vederli in TV e streaming

A breve, a partire dalla mezzanotte italiana, Sinner scenderà in campo contro il francese Moutet. Tra il numero 2 e il numero 33 del ranking Atp c’è un solo precedente. Al Roland Garros del 2024 l’azzurro si è imposto in quattro set, dopo aver ceduto il primo al francese. Moutet arriva alla sfida con Sinner dopo aver battuto Tomas Machas. Il match sarà fruibile in diretta su Sky e sarà trasmesso da Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. In streaming sarà invece disponibile per gli abbonati di NOW, Sky Go e Tennis TV.