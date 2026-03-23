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Miami Open, Sinner verso gli ottavi. Alcaraz fuori a sorpresa. Eliminato anche Berrettini

di Lino Sasso - 23 Marzo 2026

Il Miami Open, secondo Master 1000 della stagione, si avvia a entrare nella sua fase più calda e cresce l’attesa per le prossime performance di Sinner. Oggi si chiuderà infatti il terzo turno del torneo e da domani prenderanno il via gli ottavi. E mentre si compone il tabellone che condurrà fino alla finale di domenica 29 marzo non mancano alcuni risultati inattesi. A partire dall’eliminazione di Carlos Alcaraz per arrivare all’ennesima bruciante sconfitta di Matteo Berrettini. L’italiano, sempre altalenante e alle prese con gli infortuni, ha deluso anche sul cemento dell’Hard Rock Stadium. Al monegasco Valentin Vacherot sono bastati due set per archiviare la pratica Berrettini. In attesa di un improbabile riscatto sulla terra battuta, l’italiano al momento è già virtualmente fuori dalla top 80 e lunedì, concluso il torneo di Miami, scivolerà fino alla posizione numero 87 del ranking. Una delusione annunciata.

Alcaraz fuori al terzo turno

Lo spagnolo e numero uno del ranking Atp ha perso il match contro lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6-3 5-7 6-4. Sulla strada dello statunitense c’è adesso un altro spagnolo, Martin Landalucez. In caso di vittoria agli ottavi Korda eguaglierà in suo miglior risultato a Miami dove ha raggiunto l’accesso ai quarti di finale nel 2021 e nel 2025. L’incontro ha fatto risaltare l’ottimo stato di forma dell’americano, la cui prestazione è stata brillante, ma soprattutto la difficoltà di Alcaraz nel provare a tenere testa all’avversario. “Ora sto pensando di prendermi qualche giorno di pausa, per ricaricare corpo e mente”, ha detto il numero uno al mondo dopo la sconfitta, evidenziando il “bisogno di sentirmi pronto a tornare in campo”.

La rincorsa di Sinner continua al Miami Open

Inoltre, al di là della sconfitta in sé, a bruciare è l’assist a Jannik Sinner. Se l’azzurro dovesse vincere il torneo, arriverebbe lunedì prossimo a soli 1190 punti di distanza da Alcaraz. Un distacco decisamente contenuto in attesa dell’inizio dei tornei sulla terra rossa. Restando al Miami Open, poco dopo la mezzanotte, Sinner affronterà il francese Corentin Moutet per giocarsi l’accesso agli ottavi. L’unico precedente tra i due è a vantaggio dell’altoatesino e risale agli ottavi dell’edizione 2024 del Roland Garros. Sulla carta per Sinner la pratica Moutet dovrebbe comunque essere assolutamente agevole. Questa e non solo. Perché con Alcaraz fuori, i pronostici lo danno come favorito per la vittoria del torneo. Potenzialmente dopo una finale contro Medvedev, appena sconfitto dell’italiano in due set all’Indian Wells.