Italpress Notizie Motori

Michelin vince quattro premi al Tire Technology Expo 2026

di Italpress - 4 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – Quattro riconoscimenti internazionali per Michelin al Tire Technology Expo di Hannover, la fiera mondiale dedicata a design, produzione e innovazione nel settore pneumatici. Dal concept spaziale alla sostenibilità industriale, fino al prodotto e alla carriera, il gruppo francese si distingue per la profondità scientifica e tecnologica delle proprie innovazioni. Il premio “Concept dell’Anno” va alla Michelin Lunar Airless Wheel (MiLAW), ruota senza aria progettata per le future missioni lunari Artemis. Frutto di oltre vent’anni di ricerca su strutture airless e polimeri avanzati, è pensata per resistere a condizioni estreme, con ricadute tecnologiche anche per applicazioni terrestri.

“Pneumatico dell’Anno” è il Michelin Primacy 5 Energy, estivo con classificazione europea tripla A per aderenza sul bagnato, efficienza energetica e rumorosità. Già scelto da numerosi costruttori per nuovi modelli in fase di sviluppo, si distingue anche per la durata chilometrica ai vertici della categoria. Riconoscimento ambientale per il programma BioButterfly, sviluppato con IFP Energies Nouvelles e Axens: il processo consente di produrre butadiene da bioetanolo, riducendo l’impronta di carbonio rispetto alle fonti fossili.

Infine, premio alla carriera per Pascal Prost, “Senior Fellow – Pneumatici”, per 35 anni di contributo tecnico, in particolare sui pneumatici a bassa resistenza al rotolamento e sull’ecodesign. Un palmarès che conferma l’impegno di Michelin verso una mobilità più sicura e sostenibile, sulla Terra e oltre.

foto: ufficio stampa Michelin Italia

(ITALPRESS).