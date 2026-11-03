Economia

Arera e la mazzata sulla bolletta del gas a ottobre

Conti in volo del 9,1% la stangata d'autunno

di Martino Tursi - 3 Novembre 2026

Che mazzata la bolletta di ottobre, arrivano le cifre di Arera e il salasso è servito. Le quotazioni mandano in orbita i conti e la spesa totale dell’utente tipo, così come calcolata dall’agenzia di regolamentazione per l’energia, le reti e l’ambiente, schizza del 9,1%. Rispetto a settembre. Una stangata giustificata, tra le altre cose, dall’aumento monstre dei prezzi della materia prima. Un megawattora di gas, a ottobre, s’è venduto a 88,36 euro. Da ciò derivano due conseguenze: la mazzata di ottobre sembra solo propedeutica a quella di novembre.

Arera e la mazzata della bolletta del gas

Ecco la sfilata di numeri di Arera. Per il mese di ottobre 2026, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo (una famiglia con consumi di 1.100 metri cubi annui) è pari a 176,80 centesimi di euro per metro cubo (+9,1% su settembre) con una spesa di 97,06 centesimi di euro (pari al 54,9% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 5,83 centesimi di euro (3,3% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio; 27,25 centesimi di euro (15,41% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità; 4,98 centesimi di euro (2,82% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema; 41,68 centesimi di euro (23,57% del totale della bolletta) per le imposte.

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