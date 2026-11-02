Esteri

Le Midterm Usa viste dalla Russia: “Affare interno”

Il portavoce Peskov: "Comunque andrà. Trump non cambierà la politica estera"

di Pietro Pertosa - 2 Novembre 2026

La Russia guarda alle midterm Usa ma ribadisce che si tratta di “una questione interna” agli Stati Uniti d’America. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ribadito che Mosca seguirà con interesse cosa avverrà in questa interessante tornata elettorale. Ma, alla fine, non si fa nemmeno troppe illusioni sul fatto che qualcosa possa cambiare. Perché, in fondo, Trump non rischia la poltrona e, secondo l’analisi di Mosca, continuerà a portare avanti la sua politica estera.

Midterm viste dalla Russia: “Un affare interno”

Le parole del portavoce Peskov sono quelle di chi si affaccia, con interesse, a parlare di qualcosa di importante. “Per quanto riguarda le elezioni, si tratta di una questione interna agli Stati Uniti. Naturalmente, le seguiamo con molta attenzione, così come fa tutto il mondo. Di fatto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rimarrà in carica fino alla fine del suo mandato presidenziale e continuerà a portare avanti la sua politica estera”. I rapporti tra la Russia e gli Stati Uniti non sono così malandati e sul tavolo del confronto ci sono tanti temi.

I temi tra Cremlino e Casa Bianca

Le midterm Usa non cambieranno, dunque, la postura di Trump almeno secondo la Russia. I temi sul tavolo sono tanti e tutti importanti. Si parte dalla guerra in Ucraina e si prosegue con le politiche energetiche globali. Argomenti che, mai come in questo momento, risultano in cima alle preoccupazioni degli Stati e delle forze geopolitiche globali. Dal voto americano potrebbero emergere interessanti novità ma per il presidente è un esame importante. Ed è ovvio, dunque, che all’estero tutti stiano guardando con interesse a quale sarà il risultato.

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