Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Economia

Scatta l’obbligo telelettura per il riscaldamento: si rischiano le multe

In vigore dal 1 gennaio 2027, chi non s'adegua rischia fino a 2.500 euro

di Paolo Diacono -

Occhio alla telelettura per il riscaldamento: chi non s’adegua rischia multe fino a 2.500 euro. Le novità riguardano i sistemi condominiali di riscaldamento centralizzato. Gli obblighi scatteranno dal 1° gennaio del prossimo anno. Occorrerà dotare i sistemi in modo tale da rendere automatizzata e digitale la lettura legata alla rilevazione dei consumi energetici. Non si scherza, sono previste sanzioni salate. La platea che dovrà interessarsi delle nuove regole è stata stimata in circa quattro milioni di famiglie italiane.

Telelettura per il riscaldamento: le novità

Non ci sarà bisogno di sobbarcarsi pesanti lavori generali. Almeno in teoria. Per il momento basterà dotarsi di dispositivi leggibili da remoto. Occorrerà, in pratica, cambiare o adeguare con strumentazioni nuove di zecca i ripartitori e i contabilizzatori che già si trovano installati sui termosifoni oppure all’ingresso delle diverse proprietà condominiali. Chi non lo farà rischia di vedersi appioppare una multa fino a 2.500 euro. Il focus riguarda gli apparecchi di radiotrasmissione. Ognuno è diverso ma bisognerà porre estrema attenzione alle loro caratteristiche. Andranno cambiati quelli vecchi e incompatibili con la telelettura, aggiornati entro il tempo limite, quelli che invece possono essere ancora utilizzati per “misurare” il riscaldamento. La normativa, tuttavia, prevede deroghe e modalità attuative che, all’analisi degli esperti, per il momento sembrano scongiurare ogni automatismo nell’irrogazione delle multe stesse.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Le ultime news