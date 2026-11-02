Ambiente

Il Vision Crafter che conquista TikTok raccontando le case green del futuro

Davide Vettorata

di Angelina De Santis - 2 Novembre 2026

Su TikTok, dove per attirare l’attenzione si esibiscono addominali scolpiti, guardaroba milionari e vacanze alle Maldive in novembre, Davide Vettorata mostra pareti in legno e cantieri. Si definisce un «Vision Crafter», qualcuno che dà forma concreta alle proprie visioni, e ha raccolto circa 300mila follower complessivi sulle diverse piattaforme, trasformando la bioedilizia in un argomento capace di incuriosire anche chi, fino a ieri, ignorava come fosse costruita la propria casa. Vettorata ha scelto soprattutto TikTok per raccontare un settore che guarda alla sostenibilità ambientale attraverso l’impiego del legno e tecniche costruttive orientate al risparmio energetico.

Nei suoi video mostra come nasce un’abitazione, accompagnando il pubblico nelle fasi di lavorazione e spiegando le caratteristiche di un sistema edilizio che sta conquistando attenzione. Il fenomeno è interessante perché intercetta una sensibilità ambientale che trova nei social un canale immediato. La curiosità per le case green supera quella degli addetti ai lavori e coinvolge persone interessate a un futuro abitativo nel quale il consumo di risorse e l’impatto delle costruzioni acquistano un peso crescente. La popolarità di Vettorata racconta anche qualcosa delle nuove abitudini del pubblico. Ha portato un argomento tecnico su una piattaforma d’intrattenimento, scoprendo che persino il montaggio di una parete in legno può attirare migliaia di sguardi. E mentre il mondo degli influencer continua a inseguire il lusso da esibire, lui ha trovato il proprio spazio raccontando come potrebbe essere costruita la casa di domani.

PER TUTTE LE NEWS DI AMBIENTE