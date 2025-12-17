Attualità

Milano, 21enne rapinato e accoltellato: è in gravi condizioni

di Flavia Romani - 17 Dicembre 2025

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre a Milano, in via Ovada, nella periferia sud-ovest della città, nel quartiere Barona. Il giovane, di origine nordafricana, è stato trovato riverso a terra in strada, immerso in una pozza di sangue, poco prima della mezzanotte. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il ragazzo ferito. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. Dopo le prime cure sul luogo dell’aggressione, il 21enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Policlinico di Milano in codice rosso. Attualmente è ricoverato in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte.

Accoltellato a Milano: il 21enne vittima di una rapina violenta

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane sarebbe stato vittima di una rapina violenta. Quattro persone lo avrebbero avvicinato in strada e, per motivi ancora da chiarire, lo avrebbero aggredito con un’arma da taglio, colpendolo più volte con diversi fendenti. Solo dopo averlo ferito gravemente, gli aggressori gli avrebbero sottratto il portafogli e il telefono cellulare, per poi darsi alla fuga.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di risalire all’identità degli aggressori.

Non un caso isolato: solo pochi giorni fa, infatti, un altro grave fatto di sangue aveva scosso Milano. Un ragazzo di 19 anni era stato accoltellato al torace in piazza Duomo, in un agguato che, secondo le indagini, sarebbe avvenuto per motivi di gelosia. In quel caso, un 21enne è stato fermato dalla polizia a Bologna con l’accusa di tentato omicidio.