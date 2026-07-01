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Milano, Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile: cosa è successo

di Paolo Stefani - 1 Luglio 2026

Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Milano sul presunto giro di prostituzione legato a eventi esclusivi frequentati da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra gli indagati compare ora anche Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, nei cui confronti è stata aperta un’indagine con l’ipotesi di reato di prostituzione minorile.

Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile: i fatti

Secondo quanto contestato dagli inquirenti, il calciatore avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che, al momento dei fatti risalenti al 2020, non aveva ancora compiuto 18 anni. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire davanti ai magistrati. Sarà ascoltato in interrogatorio venerdì 3 luglio, occasione nella quale potrà fornire la propria versione dei fatti.

L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla pubblico ministero Rosaria Stagnaro, con le indagini affidate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Al centro dell’indagine vi è la società Ma. De Milano, ritenuta dagli investigatori una presunta struttura utilizzata per organizzare serate riservate in locali di lusso e hotel esclusivi del capoluogo lombardo.

L’ipotesi organizzazione

Gli investigatori ipotizzano l’esistenza di un’organizzazione dedita al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Secondo l’accusa, alcune escort sarebbero state indirizzate a frequentare calciatori di Serie A, altri sportivi e clienti facoltosi, con l’obiettivo di procurare incontri a pagamento. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti figurano anche presunti eventi durante i quali sarebbe stata disponibile la cosiddetta “droga della risata”.

La giovane coinvolta nella vicenda, ascoltata come testimone, avrebbe negato che vi sia stato un rapporto a pagamento. Anche se gli investigatori ritengono di aver raccolto elementi ritenuti utili all’interno del fascicolo.

L’indagine aveva già portato, lo scorso aprile, all’arresto domiciliare di quattro persone, tra cui Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, considerati dagli inquirenti i presunti promotori dell’organizzazione. La coppia ha respinto ogni accusa.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti sui telefoni cellulari sequestrati agli indagati e ad alcune ragazze coinvolte. Gli investigatori stanno analizzando chat, contatti e movimenti di denaro per ricostruire l’eventuale rete di incontri e verificare il ruolo dei diversi soggetti coinvolti. Nell’ambito delle indagini sono stati ascoltati come persone informate sui fatti anche altri calciatori, che al momento non risultano indagati.