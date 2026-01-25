Cultura & Spettacolo

Infrastrutture, sport e futuro: al MAXXI la mostra su Milano-Cortina 2026

di Laura Tecce - 25 Gennaio 2026

Al MAXXI di Roma, a pochi giorni dall’apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, i protagonisti che a vario titolo stanno contribuendo alla realizzazione dell’evento si sono dati appuntamento per raccontare un percorso che ambisce a diventare un modello. L’evento-mostra “Dal sogno alla realtà. L’Italia al centro del mondo”, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha offerto una sintesi efficace della strategia messa in campo dal Governo: trasformare un grande evento sportivo in un volano strutturale di sviluppo economico, territoriale e sociale.

Una mostra immersiva per raccontare i Giochi

Per la prima volta il racconto dei Giochi non si è limitato alle testimonianze istituzionali o agli atleti, ma ha preso forma attraverso una mostra immersiva e itinerante, aperta al pubblico, che da Roma si sposterà poi a Milano e Cortina. Un’operazione di trasparenza e comunicazione che accompagna i numeri dell’investimento: 3,5 miliardi di euro di risorse complessive, un indotto stimato in 5,3 miliardi, 340 imprese coinvolte e circa 36mila nuovi posti di lavoro lungo la filiera. Dati che il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha rivendicato come “investimenti, non costi”, sottolineando la natura diffusa dei Giochi, estesi su un’area di oltre ventiduemila chilometri quadrati.

La legacy di Milano Cortina 2026 tra infrastrutture, territori e dibattito pubblico

Tre i panel tematici che hanno scandito la mattina dell’inaugurazione – “Olimpiadi 2026. Infrastrutture moderne e sicure al servizio del talento”, “Crescita e sviluppo dei territori. L’eredità di Milano Cortina 2026” e “Il sogno olimpico. Valori, emozioni e sfide che ci uniscono” – hanno messo in evidenza un approccio sistemico: gli amministratori delegati dei grandi gruppi pubblici, da Anas a Enel e Ferrovie dello Stato, i direttori generali e gli imprenditori che hanno contribuito a quelle che si apprestano ad essere Olimpiadi e Paralimpiadi che lasceranno ai territori e ai cittadini un patrimonio di infrastrutture senza precedenti, hanno ribadito il concetto di legacy.

Opere pensate per migliorare stabilmente la mobilità, l’accessibilità e la qualità dei servizi, ben oltre l’orizzonte dell’evento. Milano-Cortina 2026 diventa così uno specchio della politica sportiva contemporanea: ambizione internazionale, attenzione ai territori e consapevolezza delle criticità. Accanto all’orgoglio istituzionale, non sono infatti mancati nel dibattito pubblico interrogativi su tempi dei cantieri, sostenibilità economica e gestione delle risorse, amplificati dal confronto sui social e nei media: un equilibrio delicato, che richiede capacità di governo e una narrazione fondata sui fatti.

La mostra, in ogni caso, restituisce l’immagine di un Paese che prova a utilizzare lo sport come infrastruttura immateriale di coesione e crescita: se il sogno olimpico sarà reso ancora più speciale da un nutrito numero di medaglie lo diranno i Giochi – e sarà merito dei nostri atleti – ma la legacy, invece, è già parte della sfida politica e amministrativa che Milano-Cortina 2026 ha posto al centro dell’agenda nazionale.

