Primo Piano

Frecce Tricolori: quei cinque cerchi nel cielo friulano che fanno sognare Milano‑Cortina

di Marzio Amoroso - 24 Gennaio 2026

Negli ultimi giorni la pianura friulana ha regalato uno spettacolo inatteso e affascinante. Chi vive nei dintorni della storica base di Rivolto, cuore pulsante delle Frecce Tricolori, ha alzato lo sguardo verso il cielo e ha notato qualcosa di insolito. Durante le consuete evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale, sono comparsi cinque cerchi perfettamente disegnati, una figura mai vista prima nelle loro esibizioni ufficiali.

I cerchi olimpici della PAN

La comparsa di questi cerchi ha immediatamente acceso la curiosità degli appassionati e dei semplici osservatori. Cinque cerchi, disposti in modo armonioso, evocano inevitabilmente un simbolo universalmente riconosciuto, quello olimpico. Non è difficile immaginare che dietro questa nuova figura possa esserci un progetto ben più grande di una semplice prova tecnica.

Ancora nessuna conferma dalla Base

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina, l’Italia intera si prepara a vivere un evento storico, un’occasione per mostrare al mondo la propria eccellenza, la propria creatività e la propria capacità organizzativa. Le Frecce Tricolori, da sempre ambasciatrici dell’ingegno e della precisione italiana, potrebbero essere chiamate a inaugurare la manifestazione con una figura simbolica e potente, capace di unire sport, spettacolo e identità nazionale.

Naturalmente, al momento non ci sono conferme ufficiali. Le Frecce Tricolori mantengono il massimo riserbo sulle loro nuove evoluzioni, come da tradizione. Ma l’entusiasmo che si respira in Friuli e non solo lascia intuire che qualcosa di speciale stia davvero prendendo forma.

Un decollo olimpico che resterà nella storia

Se queste prove fossero davvero il preludio a un’esibizione olimpica, assisteremmo a un momento destinato a entrare nella memoria collettiva, un cielo dipinto di cerchi e colori, un simbolo di pace e competizione leale, un abbraccio ideale tra l’Italia e il mondo. E chissà, forse proprio da Rivolto sta decollando uno dei momenti più iconici delle Olimpiadi Milano‑Cortina.