Milano – Cortina: Lara, la SharkNaki del ghiaccio

A 23 anni, è una delle protagoniste italiane della disciplina e già brilla per risultati internazionali

di Dave Hill Cirio -

Lara Naki Gutmann, la “SharkNaki” del ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Alle Olimpiadi Invernali occhi puntati sull’azzurra del pattinaggio di figura che porta sul ghiaccio tecnica, stile e originalità.

A 23 anni, Gutmann è una delle protagoniste italiane della disciplina e già brilla per risultati internazionali, con un percorso che l’ha vista passando da Trento alle competizioni più prestigiose del circuito internazionale. Oggi gareggerà nel Team Event e nel programma corto femminile, cercando un piazzamento di rilievo davanti al pubblico di casa.

Carriera, stile e risultati

Nata il 6 novembre 2002 a Trento, Gutmann ha iniziato a pattinare a tre anni, ispirata dalle performance di Carolina Kostner alle Olimpiadi di Torino 2006. Ha conquistato quattro titoli italiani e si è imposta nel circuito internazionale con vittorie come quelle al Sonja Henie Trophy 2025 e piazzamenti di rilievo nel Grand Prix, incluso un quarto posto con personal best (204.29) allo Skate America 2025. Nel 2026 ha portato a casa anche la medaglia di bronzo agli Europei a Sheffield, il primo podio europeo per un’italiana dopo anni.

Gutmann si distingue per uno stile personale e per scelte creative nei programmi. Il suo nome “SharkNaki” nasce da un gesto iconico in pista che ha conquistato i fan, tanto da collezionare peluche a forma di squalo tra gli spettatori. Questo elemento gioca con l’idea di forza, agilità e carattere, e si intreccia alle scelte artistiche dei suoi programmi che raccontano storie forti, come quella di Lidia Poët nel corto di questa stagione.

Milano Cortina 2026: obiettivi e curiosità

Milano Cortina rappresenta la prima Olimpiade in casa per Lara SharkNaki Gutmann, con i riflettori puntati sul ghiaccio della Milano Ice Skating Arena dove la scorsa settimana sono iniziate le gare ufficiali di pattinaggio di figura.

La sua presenza nel Team Event e nel programma corto la rende una delle punte dell’Italia, mentre il pubblico italiano e gli appassionati internazionali attendono con curiosità le sue esibizioni tecniche ed artistiche. La stagione recente ha mostrato una atleta in crescita costante, capace di combinare potenza atletica e narrative artistiche nei suoi programmi.

