Sport

Milano – Cortina: Lara, la SharkNaki del ghiaccio

A 23 anni, è una delle protagoniste italiane della disciplina e già brilla per risultati internazionali

di Dave Hill Cirio - 6 Febbraio 2026

Lara Naki Gutmann, la “SharkNaki” del ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Alle Olimpiadi Invernali occhi puntati sull’azzurra del pattinaggio di figura che porta sul ghiaccio tecnica, stile e originalità.

A 23 anni, Gutmann è una delle protagoniste italiane della disciplina e già brilla per risultati internazionali, con un percorso che l’ha vista passando da Trento alle competizioni più prestigiose del circuito internazionale. Oggi gareggerà nel Team Event e nel programma corto femminile, cercando un piazzamento di rilievo davanti al pubblico di casa.

Carriera, stile e risultati

Nata il 6 novembre 2002 a Trento, Gutmann ha iniziato a pattinare a tre anni, ispirata dalle performance di Carolina Kostner alle Olimpiadi di Torino 2006. Ha conquistato quattro titoli italiani e si è imposta nel circuito internazionale con vittorie come quelle al Sonja Henie Trophy 2025 e piazzamenti di rilievo nel Grand Prix, incluso un quarto posto con personal best (204.29) allo Skate America 2025. Nel 2026 ha portato a casa anche la medaglia di bronzo agli Europei a Sheffield, il primo podio europeo per un’italiana dopo anni.

Gutmann si distingue per uno stile personale e per scelte creative nei programmi. Il suo nome “SharkNaki” nasce da un gesto iconico in pista che ha conquistato i fan, tanto da collezionare peluche a forma di squalo tra gli spettatori. Questo elemento gioca con l’idea di forza, agilità e carattere, e si intreccia alle scelte artistiche dei suoi programmi che raccontano storie forti, come quella di Lidia Poët nel corto di questa stagione.

Milano Cortina 2026: obiettivi e curiosità

Milano Cortina rappresenta la prima Olimpiade in casa per Lara SharkNaki Gutmann, con i riflettori puntati sul ghiaccio della Milano Ice Skating Arena dove la scorsa settimana sono iniziate le gare ufficiali di pattinaggio di figura.

La sua presenza nel Team Event e nel programma corto la rende una delle punte dell’Italia, mentre il pubblico italiano e gli appassionati internazionali attendono con curiosità le sue esibizioni tecniche ed artistiche. La stagione recente ha mostrato una atleta in crescita costante, capace di combinare potenza atletica e narrative artistiche nei suoi programmi.