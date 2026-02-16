Primo Piano

Milano-Cortina: le gare di oggi, cinque titoli olimpici in palio

di Emily Gabrielli - 16 Febbraio 2026

Oggi, lunedì 16 febbraio, va in scena la tredicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con un programma ricchissimo di gare e cinque titoli olimpici in palio. Dopo una domenica memorabile per i colori azzurri, l’Italia vuole continuare a sognare. I trionfi di Federica Brignone nel gigante e di Lisa Vittozzi nell’inseguimento di biathlon, accompagnati dall’argento nello snowboardcross a squadre e dal bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo, hanno acceso l’entusiasmo del pubblico.

Grande attesa per lo slalom maschile di sci alpino sulla pista Stelvio di Bormio: riflettori puntati su Alex Vinatzer, chiamato a due manche perfette per puntare a un risultato di prestigio. A Milano, invece, il ghiaccio sarà protagonista con lo short track: Arianna Fontana andrà a caccia di una nuova medaglia nei 1000 metri, mentre Pietro Sighel tornerà in pista nei 500 metri, dove sono previste le batterie. In programma anche le semifinali della staffetta maschile.

Spazio allo spettacolo del Big Air femminile di sci freestyle a Livigno, dove Flora Tabanelli, campionessa del mondo della specialità, cercherà il podio a tre mesi dall’infortunio. Nel pattinaggio di figura, Sara Conti e Niccolò Macii affronteranno il free program delle coppie con l’obiettivo di rimontare posizioni. Inizia inoltre l’avventura di Patrick Baumgartner nel bob a 2.

Nel curling maschile l’Italia sfida la Cina in un match decisivo per restare in corsa verso le semifinali, mentre la squadra femminile affronta gli Stati Uniti alla ricerca del primo successo nel torneo. In calendario anche il monobob femminile, il super team maschile di salto con gli sci e le semifinali del torneo femminile di hockey su ghiaccio.

Gare di oggi Milano-Cortina: dove vederle

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, con ampia copertura anche in streaming su Rai Play e sulle principali piattaforme a pagamento. Un’altra giornata intensa e decisiva attende gli azzurri sulle nevi e sul ghiaccio di Milano Cortina 2026.