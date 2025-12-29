Cronaca

Milano, una città violenta tra baby gang, paura e indifferenza

Il lato oscuro di Milano. Violenza e indifferenza tra le strade del centro storico.

di Marzio Amoroso - 29 Dicembre 2025

Milano è una città violenta. Così appare oggi agli occhi di molti cittadini, scossi da episodi sempre più frequenti che coinvolgono gruppi di giovanissimi capaci di agire con una brutalità sorprendente. La città che si racconta come capitale dell’innovazione e della cultura convive con un lato oscuro che emerge nelle vie più centrali, spesso sotto gli occhi di tutti.

Aggressioni lampo nel cuore della città

Negli ultimi mesi, diverse zone simbolo della vita milanese sono diventate teatro di aggressioni fulminee. Le baby gang scelgono luoghi affollati come corso Buenos Aires, piazze centrali o aree commerciali, dove la folla dovrebbe garantire sicurezza. Invece, proprio lì, i gruppi accerchiano le vittime, le intimidiscono e le costringono a consegnare cellulari, portafogli o perfino a chiamare i genitori per ottenere denaro. Le dinamiche sono rapide, studiate e spesso accompagnate da minacce esplicite.

In alcuni casi, i ragazzi vengono spogliati, trattenuti per decine di minuti e umiliati mentre i passanti proseguono senza intervenire. Questo dettaglio alimenta la percezione di una città che osserva ma non reagisce.

La violenza che cresce e l’indifferenza che pesa

A Milanoe non solo preoccupa l’indifferenza totale dei cittadini davanti a tanta violenza. Le aggressioni avvengono in pieno giorno, in strade illuminate e sorvegliate, ma la reazione collettiva appare debole. La paura di esporsi, la sfiducia nelle conseguenze legali e la velocità con cui le baby gang si muovono contribuiscono a un silenzio che pesa quasi quanto la violenza stessa.

Le forze dell’ordine intervengono con tempestività quando vengono allertate, ma il fenomeno continua a manifestarsi con modalità sempre più spregiudicate. Anche gli agenti, in alcune operazioni, sono stati colpiti o minacciati dai giovani aggressori.

Una città divisa tra sicurezza e smarrimento

Milano si inserisce in un contesto più ampio, una metropoli che corre veloce, ma che fatica a proteggere i più giovani. Le vittime sono spesso adolescenti, scelti perché soli, distratti o percepiti come vulnerabili. Le baby gang, invece, agiscono con sicurezza, sfruttando la loro età come scudo e la rapidità come arma.

Cosa resta oggi di questa Milano

Resta una città che cerca risposte. Da un lato, le istituzioni puntano su controlli più serrati e interventi educativi, dall’altro, i cittadini chiedono una presenza più visibile e una rete sociale capace di reagire. La sfida non riguarda solo la sicurezza, ma anche la capacità di ricostruire un senso di comunità che oggi appare inesistente.