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Modric, l’ultimo giro di valzer al Milan?

I tifosi sognano: vedere Modric alzare un trofeo con la fascia al braccio sarebbe la chiusura perfetta di un cerchio magico

di Dave Hill Cirio - 17 Aprile 2026

Luka Modric

Il legame tra Luka Modric e il Milan non è mai stato una semplice questione di scarpini e contratti, ma un romanzo d’amore iniziato con le foto di Boban in camera e culminato in questa incredibile avventura rossonera.

Ma oggi l’aria intorno a Milanello è elettrica: il “Pifferaio Magico” di Zara resterà a guidare l’orchestra di Massimiliano Allegri anche per la prossima stagione?

Modric via dal Milan?

Ecco le ultime indiscrezioni raccolte tra i corridoi di via Aldo Rossi e le testate estere (dalla Spagna alla Croazia). La leggenda numero 14 avrebbe già dettato le sue tre condizioni d’oro per esercitare l’opzione di rinnovo fino al 2027.

Luka non vuole fare la comparsa: a 40 anni suonati, punta dritto al Mondiale 2026 con la sua Croazia e vuole arrivarci giocando ai massimi livelli.

Le clausole del “Sì”

Fonti vicine all’entourage del giocatore suggeriscono che Modric abbia chiesto garanzie precise. Primo: il Milan deve blindare il posto in Champions League (condizione essenziale per il suo standing). Secondo: una rosa competitiva per lottare davvero per lo Scudetto. Terzo: la conferma di Allegri, con cui il feeling tattico è totale.

I rumors

Dalla Spagna, Relevo sussurra che Luka senta ancora la nostalgia del Bernabéu, ma il progetto milanista lo ha rigenerato. Rakitic, suo grande amico, ha lanciato la bomba: “Luka può giocare altri due o tre anni ad alti livelli”.

Il Milan osserva, forte di un contratto che scade a giugno ma con quella clausola di rinnovo che pende come una spada di Damocle (dolcissima) sul futuro del centrocampo rossonero.

I tifosi sognano: vedere Modric alzare un trofeo con la fascia al braccio sarebbe la chiusura perfetta di un cerchio magico.