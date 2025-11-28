Sport

Il Milan fa la spesa in Premier e punta Mateta

di Pietro Pertosa - 28 Novembre 2025

Il Milan punta Mateta. I rossoneri avrebbero mostrato interesse per il calciatore del Crystal Palace. Si avvicina gennaio e, con l’ormai imminente riapertura del mercato, iniziano ad affastellarsi le voci di affari imminenti. Il Diavolo sarebbe tra le società che puntano, più delle altre, a rinforzarsi nella sessione invernale. I rossoneri, difatti, sarebbero già in corsa anche per Franculino, il talento guineiano messosi in mostra con la maglia dei danesi del Midtjylland.

Il Milan su Jean Philippe Mateta

Padre congolese e madre francese, classe 1997, ha fatto tutta la trafila delle giovanili in nazionale ed è rientrato, seppur non da titolare, nel giro della Francia. Attaccante alto e potente, dal 2021 con la maglia rossoblù ha segnato più di 40 reti in 142 presenze. Per il Milan si tratterebbe di un rinforzo importante in avanti per trovare quei gol e quella presenza che talora è mancata ai bomber di Massimiliano Allegri. L’unico nodo è la richiesta del club di appartenenza. Che continuerebbe a sparare alto.

Dove vogliono arrivare i rossoneri?

La partenza sprint del Milan e la voglia di fare mercato, magari puntando proprio su Mateta, sembra tradire ambizioni più alte. Almeno rispetto a quelle di inizio stagione. Quando i rossoneri, fuori dalle Coppe europee, avevano posto le basi per un nuovo ciclo. Predicando pazienza e senza fare passi più lunghi della gamba, il Milan – imperniatosi sul talento eterno di Luka Modric – ha iniziato a ingranare una sequenza di successi che spingono i tifosi rossoneri a sognare. Legittimamente. Ma per dare corpo alle speranze di uno scudetto occorre investire sul mercato e allungare la panchina a disposizione del mister Max Allegri.