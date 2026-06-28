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Al via oggi il Gran Premio d’Austria di Formula 1. Orario e dove vederlo

di Lino Sasso - 28 Giugno 2026

George Russell scatterà dalla pole position nella gara di oggi del GP d’Austria di Formula 1. Il pilota Mercedes punta a rilanciare la propria corsa al titolo mondiale, mentre Kimi Antonelli, leader della classifica iridata, proverà a limitare i danni partendo dalla quarta posizione. La Ferrari affida le proprie speranze a Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e terzo in griglia. Il Gran Premio d’Austria potrebbe rappresentare uno dei momenti decisivi della stagione di Formula 1. Sul circuito di Spielberg, George Russell partirà davanti a tutti con l’obiettivo di riaprire concretamente la lotta per il Mondiale. L’obiettivo è approfittare della una posizione favorevole in griglia di partenza rispetto al compagno di squadra Kimi Antonelli, attuale leader della classifica piloti.

Pole tra le polemiche: decisiva la bandiera gialla

La pole conquistata da Russell è stata oggetto di discussioni. Il britannico ha fatto segnare il miglior tempo proprio mentre veniva esposta la bandiera gialla un incidente di Max Verstappen. Una situazione che ha acceso il dibattito nel paddock. Il pilota Mercedes ha difeso la propria prestazione, spiegando di aver rallentato quanto necessario per rispettare il regolamento e garantire la sicurezza. Per Russell si tratta della terza pole position dopo il successo nel Gran Premio d’Australia. Finora però in gara nn ci sono stati gli stessi risultati ottenuti in qualifica. Dopo la vittoria di Melbourne, il britannico ha visto sfumare un possibile trionfo in Canada a causa di un problema tecnico e a Barcellona è stato preceduto dalla Ferrari di Lewis Hamilton che gli ha soffiato la vittoria. La gara di Spielberg assume un’importanza particolare anche in ottica campionato. Antonelli guida infatti la classifica con 41 punti di vantaggio su Hamilton e 50 su Russell.

Orario e dove vedere la gara del GP d’Austria di Formula 1 oggi

Con Russell davanti, le Ferrari subito alle sue spalle e Antonelli chiamato alla rimonta dalla quarta posizione, il Gran Premio d’Austria si preannuncia ricco di spunti sia per la vittoria sia per gli equilibri del Mondiale. Il Cavallino arriva in Austria consapevole delle difficoltà tecniche che il circuito di Spielberg può rappresentare. Le caratteristiche della pista, con lunghi rettilinei e forte richiesta di potenza del motore, non sembrano esaltare le qualità della SF-26, nonostante il piccolo aggiornamento alla power unit introdotto per questo weekend. La speranza è quella di trasformare un circuito teoricamente sfavorevole nell’occasione per tornare sul gradino più alto del podio e riaccendere le proprie ambizioni iridate. Il Gran Premio scatterà alle 15 e sarà trasmesso in diretta Tv su Sky e in streaming su SkyGo e NOW. In differita sarà invece fruibile alle 18.30 su TV8.