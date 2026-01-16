Torino

“Mondovisioni” indaga il presente attraverso il cinema

di Redazione - 16 Gennaio 2026

A Cuneo torna, per il secondo anno, la rassegna documentaristica e di cinema promossa da “NOAU – Officina Culturale”

Da martedì 20 gennaio

Cuneo

La serata inaugurale, martedì 20 gennaio (ore 20,30), propone al pubblico in anteprima italiana “The Life That Remains” della tunisina Dorra Zarrouk (Egitto/Arabia Saudita, 2024), racconto intimo e potente sulla fuga di una famiglia palestinese da Gaza, dopo l’inizio del conflitto seguito all’atto terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 (giorno del cinquantesimo anniversario dello scoppio della guerra arabo-israeliana del 1973), durante l’evento musicale di “Nova festival”.

La nuda cronaca e la potenza emotiva della narrazione cinematografica. Dal prossimo martedì 20 gennaio e ogni terzo martedì del mese fino a giugno, ritorna per il secondo anno presso il “Cinema Monviso” (via XX Settembre, 14) a Cuneo, “Mondovisioni”, rassegna di sei tra i più appassionanti e urgenti documentari su “attualità”, “diritti umani” e “informazione”, selezionati dal settimanale “Internazionale” e da “CineAgenzia” dai maggiori festival e proposti in esclusiva per l’Italia, in lingua originale con sottotitoli e accompagnati da talk con ospiti di respiro internazionale. La rassegna è promossa dalla cuneese “Noau – Officina culturale” di Piazzale della Libertà, con il patrocinio del “Comune di Cuneo” e il contributo di “Fondazione CRC”. L’ingresso alla singola proiezione costa 5 euro (possibilità di pagare in contanti o con “Satispay”, no bancomat). È possibile acquistare un abbonamento non nominativo per 6 film a 20 euro anziché 30. Coloro che sono in possesso di “buono digitale” possono convertirlo in abbonamento fisico la sera stessa. Apertura porte alle 20,15, inizio evento alle 20,30.

Al centro di tutte le proiezioni vengono affrontate, mettendo in relazione linguaggi artistici ed analisi critica, questioni centrali del nostro (spesso tormentato) tempo: conflitti armati, diritti umani, migrazioni, libertà di espressione, informazione e quant’altro.

Spiegano in proposito gli organizzatori: “Indagare il presente attraverso l’arte, creare spazi di visione critica e di confronto pubblico: è questa la traiettoria culturale di ‘NOAU’ che a Cuneo riporta, con questi chiari obiettivi, ‘Mondovisioni’. Il cinema non come semplice visione, ma come dispositivo per leggere il mondo contemporaneo”. Ogni serata è quindi pensata, in quest’ottica, come un momento di approfondimento condiviso, in cui il film apre uno squarcio riflessivo che prosegue, al termine della proiezione, nel dialogo con autori, studiosi, giornalisti, storici e testimoni diretti.

Sei opere cinematografiche, si diceva, spalmate nell’arco di sei mesi fino al prossimo giugno. Ogni terzo martedì del mese.

Al termine del primo docufilm “The Life That Remains” di Dorra Zarrouk, il talk curato da “NOAU” intreccerà cinema e poesia come “forme di resistenza”: interverranno infatti in videocollegamento il giornalista de “Il Manifesto” Mario Soldaini, curatore del volume “Il loro grido è la mia voce – Poesie da Gaza” (“Fazi Editore”) e Haidar Al-Ghazali, poeta ventunenne di Gaza. A curare il dialogo fra i due, il film maker cuneese Andrea Ceraso.

Nel corso dei mesi successivi, “Mondovisioni” proseguirà lungo le vie tortuose del “presente” spostando lo sguardo sulle migrazioni al confine tra Polonia e Bielorussia (“The Guest”), sul sistema accademico globale (“The Shadow Scholars”), sulla libertà di espressione (“The Dialogue Police”), sulla “resilienza” raccontata attraverso lo sguardo di una giovanissima protagonista messicana (“Ninxs”) e su Cuba (“Night Is Not Eternal”).

Per maggiori info sulle proiezioni e per acquistare l’abbonamento scrivere a info@noau.eu o contattare il numero telefonico 324/5955585. Aggiornamenti sulle pagine “Facebook” ed “Instagram” di “NOAU – Officina Culturale”.

Gianni Milani

Nelle foto: Manifesto del primo film “The Life That Remains” e un momento di dialogo sul palco del “Cinema Monviso” – immagine di repertorio

