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Monte Carlo Masters: oggi Sinner sfida Humbert. Orario e dove vederlo

di Lino Sasso - 7 Aprile 2026

Il Monte Carlo Masters 1000 entra subito nel vivo e regala una giornata ad altissima intensità sui campi in terra battuta del Monte Carlo Country Club. Il torneo mette già sotto i riflettori i grandi protagonisti del circuito: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, attesissimi dal pubblico del Principato e accolti da una folla da grandi occasioni durante gli allenamenti. Oggi Sinner incontrerà il francese Ugo Humbert. Dall’altra parte del tabellone, anche Carlos Alcaraz si prepara all’esordio contro l’argentino Sebastian Baez, in un torneo che si annuncia decisivo per gli equilibri al vertice del tennis maschile.

Gli altri italiani in campo

In campo, però, non ci saranno soltanto i due nomi più attesi. Grande curiosità anche per Lorenzo Musetti, atteso dal confronto con il monegasco Valentin Vacherot, mentre nelle ultime sfide del primo turno toccherà a Matteo Berrettini, opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut, e a Luciano Darderi, impegnato contro il polacco Hubert Hurkacz. Tra gli italiani, la nota più positiva arriva da Flavio Cobolli, che supera l’argentino Francisco Comesana al termine di una sfida complicata e dai continui ribaltamenti: 7-5, 2-6, 6-3 il punteggio finale. Si ferma invece subito Matteo Arnaldi, ripescato nel tabellone principale ma sconfitto dal cileno Cristian Garin con il punteggio di 6-2 6-4. Sorride infine il doppio azzurro: Andrea Vavassori e Matteo Berrettini avanzano grazie al successo su Norrie e De Minaur, confermando che l’Italia vuole essere protagonista a Monte Carlo su ogni fronte.

Il match di oggi tra Sinner e Humbert

Il numero uno azzurro arriva a Monte Carlo con un obiettivo pesantissimo. Oltre a inseguire il titolo, può anche rilanciare la sua corsa alla vetta del ranking mondiale. Nel Principato, infatti, torna concretamente in ballo la questione della classifica ATP. Un cammino vincente dell’altoatesino, unito a eventuali passi falsi dei rivali, potrebbe riaprire il discorso per il primato. Oggi Sinner giocherà contro Humbert alle 12.10. Il match con il ventisettenne francese non sarà facile e ogni punto sarà da contendere. L’azzurro parte avvantaggiato e forte della posizione in classifica che vede Humbert al 34esimo posto. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.