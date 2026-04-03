Storie

Morta Chanchal, l’elefantessa dipinta di rosa per uno shooting

La vicenda denuncia l’assenza di controlli reali sulla protezione degli elefanti del Rajasthan

di Marzio Amoroso - 3 Aprile 2026

Quando le fotografie di Chanchal, elefantessa di circa 65 anni, sono apparse online, il colore rosa che le ricopriva la pelle è diventato immediatamente virale. Per alcuni, un gesto artistico, per altri, l’ennesima prova della fragilità degli animali impiegati nell’industria turistica del Rajasthan. La viralità è arrivata mesi dopo lo shooting, ma l’effetto è stato quello di un’esplosione improvvisa, indignazione, accuse, richieste di chiarimento.

Il servizio fotografico e le versioni in conflitto

Il set, realizzato nei pressi del Forte Amber di Jaipur, prevedeva l’uso di una polvere rosa che la fotografa e il mahout hanno definito “naturale e non tossica”, la stessa utilizzata durante la festa di Holi. Secondo il proprietario, l’applicazione sarebbe durata pochi minuti, senza segni di stress da parte dell’animale. Le associazioni animaliste, invece, hanno contestato il principio stesso dell’operazione, un elefante anziano, dipinto e utilizzato come elemento scenico, indipendentemente dalla natura della sostanza impiegata.

La morte e l’indagine

Chanchal è morta sei mesi dopo lo shooting. L’autopsia ha attribuito il decesso a un arresto cardiaco, compatibile con l’età avanzata e con patologie pregresse. Le autorità forestali hanno comunque aperto un fascicolo per verificare eventuali violazioni delle norme sul benessere animale. Finora, non è emersa alcuna correlazione diretta tra la pittura rosa e la morte dell’elefantessa. Ma la coincidenza temporale ha alimentato dubbi e sospetti.

Un animale simbolo

Chanchal non era più impiegata nei trasporti turistici, viveva in una sorta di pensione informale, come molti elefanti di Hathi Gaon. La sua storia, però, ha superato i confini del villaggio. È diventata un caso globale perché tocca un nodo irrisolto, il limite tra tradizione, spettacolo e benessere animale. In Rajasthan, decorare gli elefanti è una pratica antica, nel mondo digitale, però, ogni immagine diventa terreno di scontro tra estetica ed etica.