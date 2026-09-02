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Settembre, il caldo non molla: in arrivo la sesta ondata. Temperature sopra la media

di Anna Maria Funari - 2 Settembre 2026

Il calendario segna l’inizio di settembre e, con esso, la fine dell’estate meteorologica, che si conclude il 31 agosto, ma il caldo non molla. Sul fronte delle temperature il cambio di stagione sembra ancora lontano. L’Italia si prepara infatti ad affrontare altri giorni di caldo intenso, sotto l’influenza di una vasta area di alta pressione di matrice subtropicale che continua a dominare il Mediterraneo.

Caldo anche a settembre: l’anticiclone

La presenza dell’anticiclone mantiene valori termici ben superiori alle medie del periodo e, secondo le previsioni, le anomalie potrebbero accentuarsi ulteriormente nei prossimi giorni. La giornata odierna sarà caratterizzata prevalentemente da condizioni stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della Penisola. Nel corso del pomeriggio non mancheranno tuttavia alcuni fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali e lungo l’Appennino, in particolare tra Campania, Basilicata e Calabria.

Mercoledì 2 settembre il quadro termico resterà sostanzialmente invariato. Al Nord le massime raggiungeranno localmente i 32-33 gradi, mentre al Centro e al Sud si potranno toccare i 35-36 gradi. Temperature ancora più elevate sono attese nelle aree interne della Sardegna, dove l’ondata di calore continuerà a farsi sentire.

Il picco potrebbe arrivare tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre. L’anticiclone subtropicale sarà infatti alimentato da nuove masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa. In alcune zone i termometri potrebbero segnare valori fino a 8-10 gradi oltre la media stagionale, riportando condizioni tipicamente estive nonostante l’avanzare del calendario.

Il caldo interesserà soprattutto pianure e aree interne, mentre sulle coste le brezze potranno attenuare parzialmente le temperature. Anche il prossimo weekend si annuncia particolarmente caldo, con possibili 35-36 gradi al Nord e al Centro e punte di 37-38 gradi in Puglia, Sicilia e Sardegna. L’anticiclone potrebbe mantenere la propria influenza almeno fino a lunedì 7 o martedì 8 settembre.

Sul fronte dell’allerta sanitaria, oggi sono quattro le città con bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Giovedì l’allerta massima riguarderà invece Bari, Palermo e Roma.